رفضت أن تعمل "خادمة"... فقتلها شقيقها بأفظع الطرق!

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في حادثة مأساوية شهدتها منطقة الهرم بمحافظة الجيزة المصرية، قتل شاب مصري شقيقته بسبب اعتراضها على العمل "خادمة" في إحدى الشقق السكنية.وفي التفاصيل، فقد تلقى مدير أمن الجيزة إخطاراً يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة فتاة عمرها 16 سنة، مصابة بطعنات عدة في الصدر أودت بحياتها.وبعد انتقال الأجهزة الأمنية والشرطة الى المكان، أظهرت كاميرات المراقبة أن شقيق الضحية تسلل الى غرفتها أثناء غيابها وانتظرها حتى عادت. بعد ذلك، وقعت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تشابك بالأيادي، استخدم على إثرها الشقيق سلاحاً أبيض طعن به الضحية مرات طعنات في الصدر، ثم فرّ هارباً.وتبيّن من خلال التحريات الأولية، أن سبب الخلاف بين الطرفين يعود الى رغبة الشاب بأن توافق شقيقته على العمل "خادمة" بإحدى الشقق القريبة من محل سكنها، وإعطائه المبلغ المتفق علية ليشتري المخدرات.وعلى الفور نقلت الجثة مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ومباشرة التحقيقات.