رغم الأزمة المعيشية العالمية... مبيعات قياسية لسيارات "رولز رويس" عام 2022

سجّلت شركة "رولز رويس" البريطانية عام 2022 أعلى مبيعات سنوية لها على الإطلاق منذ تأسيسها قبل 118 سنة، مع بيعها 6021 مركبة من ماركتها، وذلك تزامناً مع الأزمة المعيشية الّتي يشهدها العالم.

وأعلنت العلامة التجارية التابعة لمجموعة "بي إم دبليو" الألمانية في بيان الاثنين، إلى أنّ هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 8 في المئة مقارنة بعام 2021، مع بيع سيارات "لزبائن في نحو خمسين دولة".

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وتتناقض أرقام "رولز رويس" التي باعت النسبة الاكبر من سياراتها في الولايات المتحدة والصين وأوروبا، مع أرقام بقية الشركات في سوق السيارات التي تكافح للتعافي من الجائحة وتواجه نقصاً عالمياً في أشباه الموصلات.

وتستعد "رولز رويس" التي أُسست في مطلع القرن العشرين واستحوذت عليها شركة "بي ام دبليو" عام 1998، لإطلاق هذا العام "سبيكتر"، وهي أول سيارة لها تعمل بشكل كامل على الكهرباء.

ومن المتوقع أن يجري تسليم دفعة أولى من "سبيكتر" إلى الزبائن في الربع الأخير من 2023. وتطمح "رولز رويس" إلى أن تصبح حتى نهاية عام 2030 ماركة مصنّعة للسيارات الكهربائية فقط.