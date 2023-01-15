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15 كانون الثاني 2023 - 09:22
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متهمة بتهريب المخدرات... القبض على "حمامة" في سجن كندي (صورة)

ألقت السلطات الكندية القبض على حمامة كانت تُهرّب المخدرات في أحد السجون. Lebanon, news ,lbci ,أخبار الميثامفيتامين., مخدرات, حقيبة ظهر, سجن, حمامة, طائر, إلقاء القبض,السلطات الكندية,ألقت السلطات الكندية القبض على حمامة كانت تُهرّب المخدرات في أحد السجون.
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متهمة بتهريب المخدرات... القبض على &quot;حمامة&quot; في سجن كندي (صورة)
Lebanon News

أعلنت السلطات الكندية العثور على حمامة في ساحة سجن كندي مع حقيبة ظهر صغيرة مليئة بالميثامفيتامين، ما جعل هذا الطير يحمل طابعاً دام عقودًا في تهريب مخدرات الطيور.

 
ووفق موقع CBC، فقد قُبض على الحمامة في معهد باسيفيك في أبوتسفورد، كولومبيا البريطانية، في أواخر كانون الأول.
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وقال الرئيس الإقليمي لاتحاد ضباط الإصلاحيات الكنديين في منطقة المحيط الهادئ جون راندل لـ CBC إن "الطائر كان في ساحة السجناء عندما لاحظ الضباط في الموقع أنه يحتوي على طرد صغير على ظهره، يحمل 30 غرامًا من الميثامفيتامين".
 
وبينما يتم استخدام موظفي السجن والزوار والبريد والطائرات بدون طيار بشكل أكثر شيوعًا لوضع المواد المهربة في السجن، فإن طيور الحمام أيضًا لديها تاريخ طويل في نقل المخدرات.
 
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