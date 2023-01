متهمة بتهريب المخدرات... القبض على "حمامة" في سجن كندي (صورة)

أعلنت السلطات الكندية العثور على حمامة في ساحة سجن كندي مع حقيبة ظهر صغيرة مليئة بالميثامفيتامين، ما جعل هذا الطير يحمل طابعاً دام عقودًا في تهريب مخدرات الطيور.

ووفق موقع CBC، فقد قُبض على الحمامة في معهد باسيفيك في أبوتسفورد، كولومبيا البريطانية، في أواخر كانون الأول.

وقال الرئيس الإقليمي لاتحاد ضباط الإصلاحيات الكنديين في منطقة المحيط الهادئ جون راندل لـ CBC إن "الطائر كان في ساحة السجناء عندما لاحظ الضباط في الموقع أنه يحتوي على طرد صغير على ظهره، يحمل 30 غرامًا من الميثامفيتامين".

وبينما يتم استخدام موظفي السجن والزوار والبريد والطائرات بدون طيار بشكل أكثر شيوعًا لوضع المواد المهربة في السجن، فإن طيور الحمام أيضًا لديها تاريخ طويل في نقل المخدرات.

Police catch a pigeon with 200 ecstasy pills hidden in a little backpack pic.twitter.com/vSB9eYtd84