قد يؤدي إلى تدمير قرية... احتجاجات غاضبة لنشطاء بيئيين ضد منجم فحم بألمانيا (فيديو)

أعلنت الشرطة الألمانية أن حوالى 15 ألف شخص تظاهر ضد توسيع منجم فحم حجري مفتوح يؤدي إلى تدمير قرية لوتزيرات في حوض الراين بين دوسلدورف وكولونيا، ما أسفر عن إصابة نحو 70 من عناصرها بجروح.

وجاءت التظاهرة دعما لنشطاء اعتصموا في الموقع وشرعت الشرطة في إجلائهم عنه منذ الأربعاء.

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وأفادت الحركة المنظمة للاحتجاج السبت بوقوع عشرات الإصابات في صفوف النشطاء، بعضها خطير لا سيما بسبب عض الكلاب وخراطيم المياه.

وتم الشروع في إجراءات قانونية ضد نحو 150 شخصًا، بحسب الشرطة.

وتعتبر الحكومة الألمانية توسيع المنجم ضروريًا لأمن الطاقة في البلاد لأنه يعوض جزءا من الغاز الروسي الذي تم التخلي عنه، وهو سبب يرفضه المعارضون باسم مكافحة الوقود الأحفوري.