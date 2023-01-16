منوعات
16 كانون الثاني 2023 - 08:28
Back

قد يؤدي إلى تدمير قرية... احتجاجات غاضبة لنشطاء بيئيين ضد منجم فحم بألمانيا (فيديو)

احتجاجات غاضبة لنشطاء بيئيين ضد منجم فحم بألمانيا وإصابة نحو 70 من عناصر الشرطة. Lebanon, news ,lbci ,أخبار عناصر الشرطة الألمانية., إصابة, كولونيا, دوسلدورف, لوتزيرات, تدمير قرية, منجم فحم حجري, توسيع, احتجاجات, تظاهرات,الشرطة الألمانية,احتجاجات غاضبة لنشطاء بيئيين ضد منجم فحم بألمانيا وإصابة نحو 70 من عناصر الشرطة.
episodes
قد يؤدي إلى تدمير قرية... احتجاجات غاضبة لنشطاء بيئيين ضد منجم فحم بألمانيا (فيديو)
Lebanon News

أعلنت الشرطة الألمانية أن حوالى 15 ألف شخص تظاهر ضد توسيع منجم فحم حجري مفتوح يؤدي إلى تدمير قرية لوتزيرات في حوض الراين بين دوسلدورف وكولونيا، ما أسفر عن إصابة نحو 70 من عناصرها بجروح.

 
وجاءت التظاهرة دعما لنشطاء اعتصموا في الموقع وشرعت الشرطة في إجلائهم عنه منذ الأربعاء.
الإعلان
 
وأفادت الحركة المنظمة للاحتجاج السبت بوقوع عشرات الإصابات في صفوف النشطاء، بعضها خطير لا سيما بسبب عض الكلاب وخراطيم المياه.
 
وتم الشروع في إجراءات قانونية ضد نحو 150 شخصًا، بحسب الشرطة.
 
وتعتبر الحكومة الألمانية توسيع المنجم ضروريًا لأمن الطاقة في البلاد لأنه يعوض جزءا من الغاز الروسي الذي تم التخلي عنه، وهو سبب يرفضه المعارضون باسم مكافحة الوقود الأحفوري.
 

الإعلان
إقرأ أيضاً