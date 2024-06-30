بعد انتشار فيديو ملاحظة "الخوري غسّان" للمذيعة رهف عبدلله... الإعلامي إيليو شماس في ردٍ خاصّ (فيديو)

انتشر في الأيام الأخيرة عبر الإنترنت مقطع فيديو من برنامج "Morning Talk" الصباحي الّذي يتم بثه يوميا عبر شاشة الـLBCI، لقسّ لبناني يُدعى "الخوري غسّان" في اتّصال وجه من خلاله ملاحظة لمذيعات البرنامج عن "الحشمة".

وبعدما أدلى الأب بنصيحته عن "الحشمة عبر الشاشة للمذيعات ومراعاة شعور المشاهدين من المنزل"، أجابت رهف عبدلله بـ"نحن نحترم رأيك"، إلا أنه أجاب بدوره "هذا ليس رأي الخاصّ بل رأي الخالق".

وبعد انتشار الفيديو بكثافة، أطلّ الإعلامي إيليو شماس في فيديو مؤلف من جزئين عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أوضح فيها رأيه في هذا الموضوع كونه كان حاضراً في الحلقة مع زميلته.

وكشف إيليو أن الفيديو في الحقيقة ليس جديداً، بل تم بث الحلقة منذ نحو أسبوعين إلا أنه انتشر في الوقت الحاضر لأسباب غير معروفة.

كما أكّد على حبّه واحترامه للزميلة رهف عبدلله، وأن رأيه الخاصّ في هذا الموضوع لا يعكس أي جهة معيّنة. وأبدى انزعاجه من الطريقة الّتي تم فيها تناول موضوع "الحشمة" عبر الشاشة.

وفي فيديو مؤلف من جزئين، ردّ إيليو على "الخوي غسّان" على طريقته الخاصّة، كاشفاً عن الأمور الّتي أراد قولها عبر الشاشة الكبيرة إلا أن الوقت لم يسمح له بذلك.