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لحظة مؤثرة... رجل يتمكن من السماع للمرة الأولى! (فيديو)

منوعات
2024-06-30 | 14:37
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لحظة مؤثرة... رجل يتمكن من السماع للمرة الأولى! (فيديو)
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لحظة مؤثرة... رجل يتمكن من السماع للمرة الأولى! (فيديو)

تُظهر لقطات مؤثرة اللحظة الّتي تمكن فيها رجل من السماع لأول مرة بفضل زراعة قوقعة الأذن. ويعاني إريك هوفمان، البالغ من العمر 28 عامًا، من ضعف سمع، مما يعني أن قدرته على سماع الأصوات محدودة للغاية أو معدومة تمامًا.

في مقطع فيديو مؤثر، يظهر إريك عاجزًا عن الكلام ويبكي بعد تشغيل الزرعة لأول مرة في 31 أيار. وبحسب المعلومات، فسوف يستغرق من ثلاثة إلى ستة أشهر حتى يتمكن من فهم جميع الأصوات الجديدة التي يسمعها بالكامل، وخلال هذه الفترة سيخضع لإعادة التأهيل السمعي.

وقال الشاب، الذي يعيش في لوس أنجلوس، كاليفورنيا: "شعرت بأن لحظة عاطفية للغاية في حياتي قد بدأت. كنت سعيدًا جدًا، أبكي وأشعر بالدهشة عندما سمعت الأصوات بوضوح. اغرورقت عيناي بالدموع عندما سألني أخصائي السمع عن شعوري. حاولت أن أعبر عما أشعر به، لكن الكلمات لم تتمكن من الخروج من فمي."

ويعاني إريك من ضعف السمع منذ إصابته بالتهاب السحايا، وهو التهاب يصيب البطانة المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، عندما كان عمره ستة أشهر. حتى الآن، يعتمد إريك على لغة الإشارة وقراءة الشفاه للتواصل.

لمشاهدة الفيديو اضغطوا هنا

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