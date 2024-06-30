بعد 30 عاما على سرقتها... وفاة سارق لوحة "الصرخة" الشهيرة

ذكرت وسائل إعلام نروجية الأحد وفاة النروجي بول إنغر الذي سرق لوحة الرسام النروجي إدفارد مونك الشهيرة "الصرخة" خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ليلهامر عام 1994.

ووفق وكالة فرانس برس، كانت اللوحة سُرقت في يوم افتتاح هذا الأولمبياد الشتوي، السبت 12 شباط 1994، من المتحف الوطني في أوسلو.

وكان لصّان قد نصبا سلماً في الصباح الباكر على طول واجهة المتحف، وكسرا النافذة واستوليا على اللوحة.

وتمت استعادة لوحة "الصرخة" سليمة بعد ثلاثة أشهر على بعد حوالى مئة كيلومتر من أوسلو، وذلك بفضل فخ نصبه محققون بريطانيون من شرطة "سكوتلاند يارد".

وذكرت صحيفة "داغبلاديت" أن بول إنغر توفي عن 57 عاماً السبت، مشيرةً إلى أن عائلته أُبلغت بالوفاة.

وتعكس لوحة "الصرخة" المرسومة في أوسلو، مخاوف مونك الذي كان مهووسا بفكرة الموت بعد أن فقد والدته وشقيقته الكبرى في سن مبكرة جدا.