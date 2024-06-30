منع كاتبة فرنسية من تقديم كتابها في الجزائر وتوقيفها لساعات... لهذا السبب

أفاد الأحد مدير دار نشر بأن الشرطة الجزائرية منعت السبت الكاتبة الفرنسية دومينيك مارتر من تقديم كتابها في مكتبة في شرق البلاد، وأوقفتها مع عدد من الأشخاص وصاحب المكتبة لساعات عدة.

وقال أرزقي آيت العربي، مدير دار نشر "كوكو" في بجاية، "اقتحمت الشرطة المكتبة مع بداية تقديم كتاب منطقة القبائل المشتركة ظهيرة السبت وقامت بتوقيف جميع من كانوا في القاعة بمن فيهم الكاتبة وزوجها وأنا وصاحب المكتبة. تمّ اقتيادنا إلى مركز الشرطة قبل أن يطلق سراحنا في الثامنة مساء".

وأشار الى أن مارتر "في بجاية دون قيود وحرة".

ويروي كتاب مارتر ذكرياتها كمدرّسة في منطقة مشدالة قرب بجاية في سبيعينات القرن الماضي. وتسترجع الكاتبة وجوها وقصصا عن تلاميذها وعن نساء ورجال تعرفت عليهم في المنطقة.

ووصلت الكاتبة الفرنسية إلى الجزائر الأسبوع الفائت وسبق لها تقديم كتابها وتنظيم بيع بالتوقيع في العاصمة "دون أي مشاكل.

وأضاف "عُرض الكتاب في المعرض الدولي للكتاب نهاية السنة الماضية وهو يباع في كل المكتبات بشكل عادي".

وأوضح أن الشرطة لم تقدّم أي سبب لمنع "تقديم الكتاب الذي لا يخضع لترخيص مسبق"، متسائلا "كيف يتمّ عرض الكتاب في العاصمة دون مشاكل ويتم منعه في بجاية؟" الواقعة على بعد نحو 220 كلم شمال شرق الجزائر.