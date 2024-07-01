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طاردته وتنصتت عليه في محاولة لفضح "غشه"... لكن مصيرها لم يكن متوقعاً!
منوعات
2024-07-01 | 08:05
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طاردته وتنصتت عليه في محاولة لفضح "غشه"... لكن مصيرها لم يكن متوقعاً!
طاردته وتنصتت عليه في محاولة لفضح "غشه"... لكن مصيرها لم يكن متوقعاً!
تواجه سيدة عقوبة السجن بعدما طاردت حبيبها السابق وقامت بالتنصت عليه وأعادت توجيه بريده الالكتروني متهمة إياه بالغش للحصول على إعالة إضافية لابنتهما البالغة من العمر 12 عامًا.
وقالت فيرونيكا جاكسون لكيفن ماكورماك: "أعرف مكانك، أعرف ما تفعله"، في حملة من المطاردة التي شهدت قيامها بإجراء مكالمة مجهولة معه في ملهى ليلي زاعمة أن الشرطة تحقق معه بتهمة الاحتيال.
كما قامت المرأة البالغة من العمر 44 عامًا بتخزين وفتح رسائل ضحيتها في محاولة لإثبات أن لديه وظيفة وإجباره على المساهمة بمبلغ 200 جنيه إسترليني شهريًا في مدفوعات إعالة الطفلة.
وتواجه فيرونيكا الآن عقوبة السجن بعد إدانتها بالمطاردة وإعادة توجيه البريد الإلكتروني في محكمة وارينجغتون الجزئية.
وجاء في رسائل جاكسون لحبيبها السابق: "لدي ما يكفي من الأدلة لإدانتك بالاحتيال على المنفعة لذا يمكننا حل هذا الأمر بيننا أو سأسلك الطريق الرسمي".
وتابعت:" هل ستتحدث مع كيفن؟ أريدك أن تدفع الثمن كما ينبغي أن تفعل. لقد ارتكبت خطأً فادحًا حقًا خلال الأشهر القليلة الماضية".
وأبلغت الشرطة في نهاية المطاف عن جاكسون التي تدير تجارة لوصلات الشعر، وعندما اعتقلها الضباط عثروا على كيس بريد في منزلها يحتوي على رسائل موجهة إلى حبيبها السابق.
وقال ماكورماك للمحكمة إنه عثر على علبة دقيق مقلوبة فوق سيارته بعدما قام بحظر جاكسون، مضيفاً: "في صباح أحد الأيام كنت أرى صديقًا في بولتون وأرسلت فيرونيكا رسالة تحتوي على صورة لسيارتي وصورة لأحد أنواع التطبيقات".
وتابع: "كان يتضمن الوقت الذي انطلقت فيه، والطريق الذي سلكته، وأين انتهى بي الأمر، وكانت تتهمني بالعمل وعدم دفع ما يكفي، وكل أنواع الأشياء المرتبطة بذلك".
ومن جهتها، زعمت جاكسون في شهادتها أن حبيبها السابق كان يعمل كمدير لموقع بناء بينما كان تطالب بالمزايا المالية، مضيفةً: "أنا أم عازبة ولديّ ابنة تبلغ من العمر 12 عاماً ولا أتلقى أي مدفوعات من والدها على الإطلاق، لم أكن أعرف كيف أفعل ذلك".
المصدر
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التالي
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