وصف نفسه بـ "الله على الأرض" ثم ارتكب جرائمه الفظيعة... دعوى قضائية من تلميذاته بحقه وهذه التفاصيل!

أنفقت مبلغا خياليا بمناسبة عيد ميلاد حبيبها... ما تلقته بالمقابل أثار غضبها!

أنفقت مبلغا خياليا بمناسبة عيد ميلاد حبيبها... ما تلقته بالمقابل أثار غضبها!

طاردته وتنصتت عليه في محاولة لفضح "غشه"... لكن مصيرها لم يكن متوقعاً!