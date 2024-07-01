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وصف نفسه بـ "الله على الأرض" ثم ارتكب جرائمه الفظيعة... دعوى قضائية من تلميذاته بحقه وهذه التفاصيل!

منوعات
2024-07-01 | 08:17
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وصف نفسه بـ &quot;الله على الأرض&quot; ثم ارتكب جرائمه الفظيعة... دعوى قضائية من تلميذاته بحقه وهذه التفاصيل!
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وصف نفسه بـ "الله على الأرض" ثم ارتكب جرائمه الفظيعة... دعوى قضائية من تلميذاته بحقه وهذه التفاصيل!

تتم مقاضاة كاهن هندوسي بمبلغ يصل إلى 8 ملايين جنيه إسترليني بسبب ادعاءات بأنه تظاهر بأنه "إله على الأرض" لخداع واغتصاب تلاميذه.

ويُزعم أن راغندر كاليا، 68 عامًا، قال إنه يستطيع شفاء المرضى، واستخدم مقاطع فيديو لإعطاء الانطباع بأنه يستطيع صنع المعجزات عن طريق عصر الدم من الليمون وإشعال النار في الماء، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ثم زُعم أنه مارس "تأثيرًا لا مبرر له" من خلال ملامسة واغتصاب أربع نساء - ثلاث منه منذ الطفولة - على مدى عقود.

كما اتُهم السيد كاليا المتزوج بإجبار ثلاث "ضحايا" على العمل من دون أجر وتسليم مبالغ كبيرة.

والآن يقاتل التلاميذ السابقون معلمهم السابق في المحكمة العليا في لندن. ويزعمون أنه تبرع "بشكل لامع" بمبلغ 2500 جنيه إسترليني لشرطة ويست ميدلاندز - وبعد أن قدموا مزاعم الاغتصاب، أسقط الضباط القضية وحققوا في العديد منهم بشأن مزاعم ملفقة بإساءة معاملة الأطفال.

وينفي كاليا، وهو كاتب سابق وتاجر أقمشة، ارتكاب أي مخالفات، ويلقي باللوم على "المؤامرة بين المدعين".

وقيل للمحكمة، التي بدأت جلساتها هذا الأسبوع، أنه بعد تعرضه لحادث دراجة نارية عندما كان شابًا في الهند، تمكن السيد كاليا من المشي مرة أخرى "بأعجوبة" بعد زيارة إلى هيماشال براديش - وهي منطقة مرتبطة بالإله الهندوسي بابا بالاك ناث.

وجاء إلى إنكلترا وعمره 21 عامًا وسرعان ما أطلق معبد بابا بالاك ناث الخاص به في كوفنتري في عام 1986.

وقال المحامي مارك جونز، الذي يمثل المطالبين السبعة، للقاضي: "هذه قضية غير عادية، حيث يزعم المطالبون أنهم خضعوا بالكامل لشخصية السيد كاليا الجذابة والقوية على مدى عقود".

لقد صور نفسه على أنه تجسيد لله من خلال أداء المعجزات المزعوم. وتم تجاوز قدرة المطالبين على الموافقة بحرية على مطالبه بالحصول على المزايا المالية والجنسية. وكانوا غير قادرين على المقاومة.

الضحية الأولى، امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا، لم يتم الكشف عن اسمها لأسباب قانونية، انضمت إلى المعبد كأم عازبة وسرعان ما كانت تحضر ثلاث خطب أسبوعيًا، بعضها من الساعة 4 مساءً حتى 5 صباحًا.

وبكت عندما تذكرت أنه أخبرها أنه "قدير وموجود في كل مكان" وسيقرر ما إذا كانت ستذهب إلى الجحيم.

ويُزعم أنه أجبرها على تحمل "نشاط جنسي غير موافق عليه في ما لا يقل عن 1320 مناسبة" على مدار 22 عامًا من سوء المعاملة، وأخبرها أن انحرافاته الجنسية "البغيضة" كانت "أشبه بالعلاقات التي يتمتع بها الإله الهندوسي كريشنا".

وقالت امرأة تبلغ من العمر 48 عامًا إنه بدأ يعتدي عليها عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها، وانتزع عذريتها عندما كانت في الحادية والعشرين من عمرها في أحد فنادق ستراتفورد أبون آفون، حيث كتب لها كتابًا.

وبعد أن ذهبت إلى الشرطة في عام 2017، ادعت أن تلاميذه "هددوها بهجمات حمضية" قبل أن يتم القبض عليها خطأً بسبب إساءة معاملة الأطفال.

وتقول ثالثة، تبلغ من العمر 37 عامًا، إنها أجبرت على العزف على الطبول في الخدمات حتى نزفت يداها، وتعرضت للتحرش منذ سن 13 عامًا وتم انتزاع عذريتها. وزُعم أنها "كانت تخشى ألا يصدقها أحد إذا زعمت أن "الله" اغتصبها". ويزعم رابع يبلغ من العمر 36 عامًا أنه قبلها بشكل غير لائق منذ أن كان في الرابعة من عمره.

ويعيش كاليا مع زوجته ساتشيترا، 67 عامًا، في قصر مسور بقيمة 1.1 مليون جنيه إسترليني في ريتون أون دونسمور، وارويكشاير. وقالت محاميته، سارة كروثر كيه سي، للمحكمة إنه لم يدعي أن لديه "قوة إلهية"، وتابعت: "المدعى عليه ينفي كل الادعاءات". 

وتستمر القضية.



 

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