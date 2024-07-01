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أنفقت مبلغا خياليا بمناسبة عيد ميلاد حبيبها... ما تلقته بالمقابل أثار غضبها!

أنفقت مبلغا خياليا بمناسبة عيد ميلاد حبيبها... ما تلقته بالمقابل أثار غضبها!







وفي التفاصيل، اعترفت المرأة أنها أنفقت مبلغًا ضخمًا قدره 4 آلاف جنيه إسترليني لقضاء عطلة فاخرة مع حبيبها خلال نهاية الأسبوع، موضحة أنه اشترى لها هدية لا تبلغ قيمتها أكثر من 80 جنيه استرليني.



كذلك، شعرت المرأة بالقلق إذ اعتبرت هذه الخطوة مؤشرا واردا لانفصاله عنها، موضحة أن شريكها يكسب أكثر من 55 ألف جنيه استرليني، ما أثار حدّة غضبها عندما تلقّت الهدية. غضبت إحدى النساء من شريكها بعد أن اشترى لها هدية بقيمة متواضعة جدا مقارنة بما أنفقته وابتكرته من مفاجآت لعيد ميلاده، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وفي التفاصيل، اعترفت المرأة أنها أنفقت مبلغًا ضخمًا قدره 4 آلاف جنيه إسترليني لقضاء عطلة فاخرة مع حبيبها خلال نهاية الأسبوع، موضحة أنه اشترى لها هدية لا تبلغ قيمتها أكثر من 80 جنيه استرليني.كذلك، شعرت المرأة بالقلق إذ اعتبرت هذه الخطوة مؤشرا واردا لانفصاله عنها، موضحة أن شريكها يكسب أكثر من 55 ألف جنيه استرليني، ما أثار حدّة غضبها عندما تلقّت الهدية.