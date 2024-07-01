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بعد 25 سنة من الزواج... امرأة تشتكي من قلة ترتيب زوجها وقرار مفاجئ بانتظاره!

بعد 25 سنة من الزواج... امرأة تشتكي من قلة ترتيب زوجها وقرار مفاجئ بانتظاره!











وفي التفاصيل، شرحت المرأة أنها بعد 11 ساعة من العمل يوميا، تتخيل الأخيرة أثناء عودتها في القطار، متعة العودة إلى منزل نظيف يتمتع برائحة رائعة، ولكن يحصل عكس ذلك دائما.



ومع ذلك، تجد المرأة فتات الأكل على مكتب العمل، وتكون الأطباق متسخة في المطبخ، ويكون الورق ممزقا على الأرض وغيرها من الأمور المزعجة.



وقبل الانطلاق إلى عملها، قالت المرأة إنها تقوم بكتابة ملاحظة لزوجها تحتوي على تفاصيل بعض الأعمال المنزلية التي تود أن يقوم بها لتخفيف العبء عنها ولكنه لا يقوم بأي شيء.



وبعد 25 سنة من الزواج، اعتادت المرأة على عدم قيام زوجها سوى بالتخريب ولكنها تشعر بضغط رهيب في المسؤوليات بين عملها، والأعمال المنزلية واهتمامها بوالدتها المريضة ما جعلها تنسى حياتها الاجتماعية.



واقتربت الذكرى السنوية لزواجهما هذا العام، لكن المرأة أوضحت أنها لن تقضي العطلة وهي تعتني به وبالمنزل، لذلك سوف تبقى وحدها في فندق فخم لمدة أسبوعين ووافق زوجها ودفع كافة التكاليف. اشتكت امرأة من تصرّفات زوجها الذي يعمل من المنزل لأنها في كل مرة تعود فيها تجد المكان في حالة مأساوية، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، شرحت المرأة أنها بعد 11 ساعة من العمل يوميا، تتخيل الأخيرة أثناء عودتها في القطار، متعة العودة إلى منزل نظيف يتمتع برائحة رائعة، ولكن يحصل عكس ذلك دائما.ومع ذلك، تجد المرأة فتات الأكل على مكتب العمل، وتكون الأطباق متسخة في المطبخ، ويكون الورق ممزقا على الأرض وغيرها من الأمور المزعجة.وقبل الانطلاق إلى عملها، قالت المرأة إنها تقوم بكتابة ملاحظة لزوجها تحتوي على تفاصيل بعض الأعمال المنزلية التي تود أن يقوم بها لتخفيف العبء عنها ولكنه لا يقوم بأي شيء.وبعد 25 سنة من الزواج، اعتادت المرأة على عدم قيام زوجها سوى بالتخريب ولكنها تشعر بضغط رهيب في المسؤوليات بين عملها، والأعمال المنزلية واهتمامها بوالدتها المريضة ما جعلها تنسى حياتها الاجتماعية.واقتربت الذكرى السنوية لزواجهما هذا العام، لكن المرأة أوضحت أنها لن تقضي العطلة وهي تعتني به وبالمنزل، لذلك سوف تبقى وحدها في فندق فخم لمدة أسبوعين ووافق زوجها ودفع كافة التكاليف.