الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد 25 سنة من الزواج... امرأة تشتكي من قلة ترتيب زوجها وقرار مفاجئ بانتظاره!
منوعات
2024-07-01 | 10:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد 25 سنة من الزواج... امرأة تشتكي من قلة ترتيب زوجها وقرار مفاجئ بانتظاره!
بعد 25 سنة من الزواج... امرأة تشتكي من قلة ترتيب زوجها وقرار مفاجئ بانتظاره!
اشتكت امرأة من تصرّفات زوجها الذي يعمل من المنزل لأنها في كل مرة تعود فيها تجد المكان في حالة مأساوية، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، شرحت المرأة أنها بعد 11 ساعة من العمل يوميا، تتخيل الأخيرة أثناء عودتها في القطار، متعة العودة إلى منزل نظيف يتمتع برائحة رائعة، ولكن يحصل عكس ذلك دائما.
ومع ذلك، تجد المرأة فتات الأكل على مكتب العمل، وتكون الأطباق متسخة في المطبخ، ويكون الورق ممزقا على الأرض وغيرها من الأمور المزعجة.
وقبل الانطلاق إلى عملها، قالت المرأة إنها تقوم بكتابة ملاحظة لزوجها تحتوي على تفاصيل بعض الأعمال المنزلية التي تود أن يقوم بها لتخفيف العبء عنها ولكنه لا يقوم بأي شيء.
وبعد 25 سنة من الزواج، اعتادت المرأة على عدم قيام زوجها سوى بالتخريب ولكنها تشعر بضغط رهيب في المسؤوليات بين عملها، والأعمال المنزلية واهتمامها بوالدتها المريضة ما جعلها تنسى حياتها الاجتماعية.
واقتربت الذكرى السنوية لزواجهما هذا العام، لكن المرأة أوضحت أنها لن تقضي العطلة وهي تعتني به وبالمنزل، لذلك سوف تبقى وحدها في فندق فخم لمدة أسبوعين ووافق زوجها ودفع كافة التكاليف.
آخر الأخبار
منوعات
الزواج...
امرأة
تشتكي
ترتيب
زوجها
وقرار
مفاجئ
بانتظاره!
التالي
العالم يودّع الكاتب الألباني إسماعيل كاداري
منع كاتبة فرنسية من تقديم كتابها في الجزائر وتوقيفها لساعات... لهذا السبب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-06-09
بعد 20 سنة من الزواج تركها زوجها من أجل امرأة أخرى... هوية العشيقة صادمة!
منوعات
2024-06-09
بعد 20 سنة من الزواج تركها زوجها من أجل امرأة أخرى... هوية العشيقة صادمة!
0
منوعات
2024-06-06
امرأة تشتكي من نظافة زوجها... "روتينه في تبديل الملابس الداخلية غريب"!
منوعات
2024-06-06
امرأة تشتكي من نظافة زوجها... "روتينه في تبديل الملابس الداخلية غريب"!
0
منوعات
2024-05-10
بعد 9 أعوام من الزواج... سرّ خطير وصادم اكتشفته امرأة عن زوجها قد يدمّر العلاقة بينهما!
منوعات
2024-05-10
بعد 9 أعوام من الزواج... سرّ خطير وصادم اكتشفته امرأة عن زوجها قد يدمّر العلاقة بينهما!
0
منوعات
2024-06-28
امرأة تشتكي من حبيبها المتزوج: "العلاقة كانت أفضل عندما كنت عشيقته"!
منوعات
2024-06-28
امرأة تشتكي من حبيبها المتزوج: "العلاقة كانت أفضل عندما كنت عشيقته"!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:15
حقن قرون حيوانات وحيد القرن بمواد مشعة للحدّ من صيدها في جنوب إفريقيا
منوعات
11:15
حقن قرون حيوانات وحيد القرن بمواد مشعة للحدّ من صيدها في جنوب إفريقيا
0
منوعات
11:08
الصين تهدي حيواني باندا إلى هونغ كونغ
منوعات
11:08
الصين تهدي حيواني باندا إلى هونغ كونغ
0
منوعات
09:44
أنفقت مبلغا خياليا بمناسبة عيد ميلاد حبيبها... ما تلقته بالمقابل أثار غضبها!
منوعات
09:44
أنفقت مبلغا خياليا بمناسبة عيد ميلاد حبيبها... ما تلقته بالمقابل أثار غضبها!
0
منوعات
08:17
وصف نفسه بـ "الله على الأرض" ثم ارتكب جرائمه الفظيعة... دعوى قضائية من تلميذاته بحقه وهذه التفاصيل!
منوعات
08:17
وصف نفسه بـ "الله على الأرض" ثم ارتكب جرائمه الفظيعة... دعوى قضائية من تلميذاته بحقه وهذه التفاصيل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-06-30
سيليو نجل إيلي صعب يُقدم خاتم الخطوبة لحبيبته... من هي؟ (صورة)
منوعات
2024-06-30
سيليو نجل إيلي صعب يُقدم خاتم الخطوبة لحبيبته... من هي؟ (صورة)
0
منوعات
15:15
مستشفى بريطانية تُعامل مريضة سرطان بطريقة مروعة... هذا ما حصل بسبب نقص الأسرّة (صورة)
منوعات
15:15
مستشفى بريطانية تُعامل مريضة سرطان بطريقة مروعة... هذا ما حصل بسبب نقص الأسرّة (صورة)
0
منوعات
2024-05-08
أنفقت أم مبلغًا خياليا لتحضير حفلة عيد ميلاد أحد أطفالها... لن تعيد التجربة والسبب: الضيوف؟!
منوعات
2024-05-08
أنفقت أم مبلغًا خياليا لتحضير حفلة عيد ميلاد أحد أطفالها... لن تعيد التجربة والسبب: الضيوف؟!
0
أخبار لبنان
2024-06-25
3 قرارات لوزير المالية بتمديد مهل...
أخبار لبنان
2024-06-25
3 قرارات لوزير المالية بتمديد مهل...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:58
الصراف زود الحجار بوثائق تساعد في الوصول إلى الحقيقة في تحقيقات انفجار المرفأ
أخبار لبنان
06:58
الصراف زود الحجار بوثائق تساعد في الوصول إلى الحقيقة في تحقيقات انفجار المرفأ
0
أخبار دولية
05:56
الجيش الإسرائيلي يفرج عن مدير مجمع الشفاء الطبي
أخبار دولية
05:56
الجيش الإسرائيلي يفرج عن مدير مجمع الشفاء الطبي
0
أخبار لبنان
05:15
قوى المعارضة: نندد بقيام مجموعات مسلحة تعمل على الاراضي اللبنانية بفرض منطق وحدة الساحات
أخبار لبنان
05:15
قوى المعارضة: نندد بقيام مجموعات مسلحة تعمل على الاراضي اللبنانية بفرض منطق وحدة الساحات
0
أخبار لبنان
03:16
ميقاتي زار والحلبي مركز "سان جود" متفقدًا سير الامتحانات: سنتسلح بالعلم والأمل والإيمان للوصول الى شط الأمان
أخبار لبنان
03:16
ميقاتي زار والحلبي مركز "سان جود" متفقدًا سير الامتحانات: سنتسلح بالعلم والأمل والإيمان للوصول الى شط الأمان
0
تقارير نشرة الاخبار
16:53
انتخابات فرنسا التشريعية: اليمين المتطرف يتصدر نتائج الدورة الأولى... وماكرون يدعو الى مواجهته
تقارير نشرة الاخبار
16:53
انتخابات فرنسا التشريعية: اليمين المتطرف يتصدر نتائج الدورة الأولى... وماكرون يدعو الى مواجهته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أليكس فغالي الأسرع في الجولة الثانية من السبيد تيست!
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أليكس فغالي الأسرع في الجولة الثانية من السبيد تيست!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إيطاليا تودع اليورو... وألمانيا تواصل المشوار بانتظار الإنكليز والإسبان الليلة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إيطاليا تودع اليورو... وألمانيا تواصل المشوار بانتظار الإنكليز والإسبان الليلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باسيل من عكار: اللامركزية لا تعني الفدرالية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باسيل من عكار: اللامركزية لا تعني الفدرالية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أسلحة غير معروفة يخفيها كل من حزب الله وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أسلحة غير معروفة يخفيها كل من حزب الله وإسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:51
"أجمل عروس"... دانييلا رحمة تتصدر "الترند": ماذا عن موعد حفل زفافها المنتظر؟
فنّ
03:51
"أجمل عروس"... دانييلا رحمة تتصدر "الترند": ماذا عن موعد حفل زفافها المنتظر؟
2
منوعات
12:51
عريس يقوم بمبادرة دعماً لغزة... قرر أن يقيم زفافه في القطاع وهذه النتيجة (صور)
منوعات
12:51
عريس يقوم بمبادرة دعماً لغزة... قرر أن يقيم زفافه في القطاع وهذه النتيجة (صور)
3
فنّ
03:56
بعد إصابته بالسرطان... فنان كويتي شهير يصدم الجمهور: ظهر على كرسي متحرك! (فيديو)
فنّ
03:56
بعد إصابته بالسرطان... فنان كويتي شهير يصدم الجمهور: ظهر على كرسي متحرك! (فيديو)
4
منوعات
06:10
في مشهد مرعب... اختبار صاروخ في الصين يؤدي الى إطلاق كارثي غير مخطط له وينتهي بانفجار ضخم! (فيديو)
منوعات
06:10
في مشهد مرعب... اختبار صاروخ في الصين يؤدي الى إطلاق كارثي غير مخطط له وينتهي بانفجار ضخم! (فيديو)
5
أخبار لبنان
08:55
وزارة الطاقـة أصـدرت تسعيـرة المولـدات الخاصـة لشهـر حزيران 2024
أخبار لبنان
08:55
وزارة الطاقـة أصـدرت تسعيـرة المولـدات الخاصـة لشهـر حزيران 2024
6
أخبار دولية
16:17
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 18 جنديا في هضبة الجولان المحتلة
أخبار دولية
16:17
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 18 جنديا في هضبة الجولان المحتلة
7
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أسلحة غير معروفة يخفيها كل من حزب الله وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أسلحة غير معروفة يخفيها كل من حزب الله وإسرائيل
8
خبر عاجل
11:31
"مشوار رايحين مشوار"... ترقبوا انطلاق هذه المبادرة الوطنية السياحية مباشرة الليلة الساعة السابعة مساء
خبر عاجل
11:31
"مشوار رايحين مشوار"... ترقبوا انطلاق هذه المبادرة الوطنية السياحية مباشرة الليلة الساعة السابعة مساء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More