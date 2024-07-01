الصين تهدي حيواني باندا إلى هونغ كونغ

ستهدي بكين اثنين من حيوانات الباندا العملاقة إلى هونغ كونغ لمناسبة الذكرى الـ27 لتسليمها إلى الصين، على ما أعلن المسؤول التنفيذي للمدينة جون لي.



وأعيدت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين عام 1997 استناداً إلى مبدأ "دولة واحدة ونظامان" الذي يهدف إلى ضمان تمتّع هونغ كونغ بحكم ذاتي واسع النطاق وبالحريات الأساسية.



وقال لي إنّ هذه الهدية "دليل على أنّ الصين تدعم مدينتنا وتهتم بها"، وسيصل الحيوانان في غضون بضعة أشهر.



ورحّب لي بقانون الأمن القومي الجديد الذي أُقرّ في آذار الفائت، ويعزز قانون الأمن القومي الصارم الذي فُرض عام 2020 لقمع أي معارضة.



وقال لي في كلمة، إن هذا الإجراء يستجيب لـ "مسؤولية دستورية ولمهمة تاريخية".



وأكّد أنّ سياساته أدت إلى "زيادة كبيرة في عدد المعاملات العقارية المسجلة واستقرار في سوق العقارات".



وأشار إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي للمدينة يُفترض أن يرتفع بنسبة 2,5 إلى 3,5% هذا العام، في حين زاد في العام الفائت بنسبة 3,3%.



ونُشر أكثر من أربعة آلاف عنصر شرطة الاثنين في المدينة، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" اليومية.