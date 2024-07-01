الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تغيّر بسيط في حدقة عينه كشف عن حالة طبية نادرة... هذا ما حصل مع هذا الطفل!
منوعات
2024-07-01 | 14:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تغيّر بسيط في حدقة عينه كشف عن حالة طبية نادرة... هذا ما حصل مع هذا الطفل!
تغيّر بسيط في حدقة عينه كشف عن حالة طبية نادرة... هذا ما حصل مع هذا الطفل!
لاحظت أم أسترالية أن حدقة عين ابنها غير منتظمة عندما كان عمره ستة أشهر فقط، وتبين لاحقًا أنها علامة لحالة وراثية نادرة، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، لم تكن ليندا سميث تعلم ما هو الورم العصبي الليفي من النوع الأول إلى أنه تم تشخيص إصابة ابنها توم بهذه الحالة قبل عيد ميلاده الثاني مباشرة.
وعانى توم عندما كان يبلغ من العمر 10 سنوات من عدم وضوح الرؤية في عينه اليمنى التي تضخمت لسبب غير معروف، لأن الجزء المسؤول عن حماية الدماغ مفقود، ما يعني أن الضربة على الرأس قد تؤدي إلى كارثة.
ومع ذلك، فإن توم لا يعلم مصيره الصحي لأن الأطباء لا يعرفون كيف سيتطور المرض مع تقدمه في السن.
وبعد مرور عام على تشخيص إصابته بمرض الغلوكوما، لاحظ طبيب الأطفال لدى توم وجود بقع تصبغ على جسده، تُسمى "Cafe au lait" وهي غير ضارة في معظم الحالات ولكنها علامة شائعة جدًا للمرض.
وعندما كبر توم، تمت مراقبة حالته وأصبحت عينه والجانب الأيمن من وجهه متضخمين أكثر فأكثر، وفي السادسة من عمره، اضطر إلى إجراء عملية جراحية لتخفيف الضغط على عينه ما وفر له بعض الراحة، ولكن تم نقله إلى غرفة العمليات مرة أخرى بعد أشهر فقط.
وقالت الأم إن توم لا يعاني من أمراض جسدية إلى جانب الغلوكوما، ويعيش حياته بشكل طبيعي ولكنه يعاني من صعوبة في الرؤية الواضحة ما يجعله عاجزا عن القيام ببعض الأمور.
ومع ذلك، قالت ليندا إن توم لم يسمح لعيوبه بالتأثير على نظرته الإيجابية للحياة ولا ينزعج عندما يسأله الأطفال الآخرون عن "الخطأ" في وجهه.
آخر الأخبار
منوعات
نادرة...
الطفل!
التالي
العالم يودّع الكاتب الألباني إسماعيل كاداري
منع كاتبة فرنسية من تقديم كتابها في الجزائر وتوقيفها لساعات... لهذا السبب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-06-25
نما الشعر في حلقه... إصابة رجل بحالة طبية "نادرة للغاية" والسبب: التدخين؟!
منوعات
2024-06-25
نما الشعر في حلقه... إصابة رجل بحالة طبية "نادرة للغاية" والسبب: التدخين؟!
0
صحة وتغذية
2024-04-19
سيدة تُعاني من حالة طبية نادرة... أورام شبيهة بالفقاعات تغطي جسدها ووجهها (صورة)
صحة وتغذية
2024-04-19
سيدة تُعاني من حالة طبية نادرة... أورام شبيهة بالفقاعات تغطي جسدها ووجهها (صورة)
0
منوعات
2024-06-04
حالة نمو نادرة... تعرفوا إلى "أطول طفل في العالم"! (فيديو)
منوعات
2024-06-04
حالة نمو نادرة... تعرفوا إلى "أطول طفل في العالم"! (فيديو)
0
منوعات
2024-06-04
امرأة تُصاب بالسكر بلا كحول... حالة طبية غريبة في كندا تُذهل العلماء!
منوعات
2024-06-04
امرأة تُصاب بالسكر بلا كحول... حالة طبية غريبة في كندا تُذهل العلماء!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:24
صانعة محتوى تثير الجدل بين متابعيها... والسبب نصيحة غريبة من نوعها! (فيديو)
منوعات
16:24
صانعة محتوى تثير الجدل بين متابعيها... والسبب نصيحة غريبة من نوعها! (فيديو)
0
منوعات
15:39
بعد انتشار أخبار عن اختفاء الدكتور فود... شروق تناشد المعنيين: "الملف مفبرك"! (فيديو)
منوعات
15:39
بعد انتشار أخبار عن اختفاء الدكتور فود... شروق تناشد المعنيين: "الملف مفبرك"! (فيديو)
0
منوعات
15:23
عانت من الوزن الزائد لفترة طويلة... أم تتلقى تشخيصا مفجعًا بعد أكثر من 10 سنوات!
منوعات
15:23
عانت من الوزن الزائد لفترة طويلة... أم تتلقى تشخيصا مفجعًا بعد أكثر من 10 سنوات!
0
منوعات
14:50
أم تواجه مشكلة جدية... ما علاقة ابنة جارتها؟
منوعات
14:50
أم تواجه مشكلة جدية... ما علاقة ابنة جارتها؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-05-28
نانسي عجرم أو أختها نادين؟.. الشقيقتان تجتمعان في فيديو واحد
فنّ
2024-05-28
نانسي عجرم أو أختها نادين؟.. الشقيقتان تجتمعان في فيديو واحد
0
أخبار دولية
2024-04-18
عقوبات أميركية وبريطانية جديدة على إيران بعد هجومها على إسرائيل
أخبار دولية
2024-04-18
عقوبات أميركية وبريطانية جديدة على إيران بعد هجومها على إسرائيل
0
عالم الطبخ
2024-06-17
هل جربتم المطبخ التايلندي؟ إليكم هذه الوصفة الجديدة مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2024-06-17
هل جربتم المطبخ التايلندي؟ إليكم هذه الوصفة الجديدة مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
منوعات
2024-04-30
انتقم من مقرّ عمله بعد فصله... هذا ما فعله رجل عربي بالتعاون مع شقيقه!
منوعات
2024-04-30
انتقم من مقرّ عمله بعد فصله... هذا ما فعله رجل عربي بالتعاون مع شقيقه!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
المعارضة.. لا لوحدة الساحات ومطالبة بعقد جلسة نيابية لمناقشة الحرب
تقارير نشرة الاخبار
14:29
المعارضة.. لا لوحدة الساحات ومطالبة بعقد جلسة نيابية لمناقشة الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
اكرم الحلبي يتحدث عن جهوزية منتخب لبنان لكرة السلة قبل ٢٤ ساعة من مواجهة إسبانيا في ملحق اولمبياد باريس
تقارير نشرة الاخبار
14:09
اكرم الحلبي يتحدث عن جهوزية منتخب لبنان لكرة السلة قبل ٢٤ ساعة من مواجهة إسبانيا في ملحق اولمبياد باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
إنكلترا بشق النفس إلى ربع نهائي اليورو وإسبانيا تستعرض امام جورجيا
تقارير نشرة الاخبار
14:07
إنكلترا بشق النفس إلى ربع نهائي اليورو وإسبانيا تستعرض امام جورجيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
إرث ثقافي في طرابلس يتحوّل إلى مساحة منكوبة بسبب فوضى البسطات
تقارير نشرة الاخبار
14:04
إرث ثقافي في طرابلس يتحوّل إلى مساحة منكوبة بسبب فوضى البسطات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
فرص استثمارية للبنانيين في السعودية
تقارير نشرة الاخبار
14:02
فرص استثمارية للبنانيين في السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قراءة في أرقام الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قراءة في أرقام الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
في غزة تمهيدٌ للانتقال الى المرحلة الثالثة
تقارير نشرة الاخبار
13:50
في غزة تمهيدٌ للانتقال الى المرحلة الثالثة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الموسم السياحي في لبنان لم يتأثر بالحرب وصيف واعد بانتظارنا!
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الموسم السياحي في لبنان لم يتأثر بالحرب وصيف واعد بانتظارنا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
وزارة السياحة تُطلق حملة "مشوار رايحين مشوار" لعام 2024
تقارير نشرة الاخبار
13:47
وزارة السياحة تُطلق حملة "مشوار رايحين مشوار" لعام 2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:39
بعد انتشار أخبار عن اختفاء الدكتور فود... شروق تناشد المعنيين: "الملف مفبرك"! (فيديو)
منوعات
15:39
بعد انتشار أخبار عن اختفاء الدكتور فود... شروق تناشد المعنيين: "الملف مفبرك"! (فيديو)
2
أمن وقضاء
11:42
قتيل وعدد من الجرحي في إطلاق نار في إشكال بين اصحاب مولدات
أمن وقضاء
11:42
قتيل وعدد من الجرحي في إطلاق نار في إشكال بين اصحاب مولدات
3
منوعات
06:10
في مشهد مرعب... اختبار صاروخ في الصين يؤدي الى إطلاق كارثي غير مخطط له وينتهي بانفجار ضخم! (فيديو)
منوعات
06:10
في مشهد مرعب... اختبار صاروخ في الصين يؤدي الى إطلاق كارثي غير مخطط له وينتهي بانفجار ضخم! (فيديو)
4
أخبار لبنان
08:55
وزارة الطاقـة أصـدرت تسعيـرة المولـدات الخاصـة لشهـر حزيران 2024
أخبار لبنان
08:55
وزارة الطاقـة أصـدرت تسعيـرة المولـدات الخاصـة لشهـر حزيران 2024
5
خبر عاجل
11:31
"مشوار رايحين مشوار"... ترقبوا انطلاق هذه المبادرة الوطنية السياحية مباشرة الليلة الساعة السابعة مساء
خبر عاجل
11:31
"مشوار رايحين مشوار"... ترقبوا انطلاق هذه المبادرة الوطنية السياحية مباشرة الليلة الساعة السابعة مساء
6
منوعات
08:17
وصف نفسه بـ "الله على الأرض" ثم ارتكب جرائمه الفظيعة... دعوى قضائية من تلميذاته بحقه وهذه التفاصيل!
منوعات
08:17
وصف نفسه بـ "الله على الأرض" ثم ارتكب جرائمه الفظيعة... دعوى قضائية من تلميذاته بحقه وهذه التفاصيل!
7
صحف اليوم
00:02
المخابرات الألمانية في حارة حريك مجددًا (الأخبار)
صحف اليوم
00:02
المخابرات الألمانية في حارة حريك مجددًا (الأخبار)
8
اقتصاد
02:15
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:15
ارتفاع في أسعار المحروقات...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More