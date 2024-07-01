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تغيرت تصرفاته فجأة وكاد أن يطلق النار على زوجته... والسبب لم يكن متوقعًا!
منوعات
2024-07-01 | 14:22
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تغيرت تصرفاته فجأة وكاد أن يطلق النار على زوجته... والسبب لم يكن متوقعًا!
تغيرت تصرفاته فجأة وكاد أن يطلق النار على زوجته... والسبب لم يكن متوقعًا!
كشفت أرملة كيف حوّلت الأورام السرطانية شخصية زوجها "الهادئة، المحبة والشغوفة" إلى شخصية عدوانية وعنيفة، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، قالت ميشال كينبر الخمسينية، إن زوجها دايف تغير بشكل كبير، ولكنها لم تكن تعلم في البداية أن السبب خلف ذلك كانت إصابته بأورام متقدّمة في دماغه.
وكشفت ميشال أنها كانت شاهدة على تحوّل زوجها إلى رجل مصاب بجنون العظمة والغيرة المرضية، لدرجة أنها قامت بطرده من المنزل ذات مرة.
وفي هذا السياق، قام دايف بوضع جهاز تعقب داخل سيارة ميشال، وبرامج تجسس على جهاز الكمبيوتر الخاص بها، وكان يلتقط الكثير من الصور لأطفالهم، حتى أنه في إحدى المرات كاد أن يطلق النار على زوجته.
ويُذكر أن دايف كان قد أُصيب بسرطان الجلد سابقا ولكنه تعافى منه لاحقا، وأوضحت ميشال أنها كانت على تواصل وثيق ومستمر مع الشرطة بعد حوادث العنف المنزلي المستمرة، لأن الأمر كان مرعبا وطلبت طرده من المنزل وحصلت على إذن من الشرطة.
ومع مرور الوقت، أُصيب دايف فجأة بنوبتين أثناء عمله، وتم نقله إلى المستشفى، وكشف الفحص الطبي أنه مصاب بثلاثة أورام متقدمة في القسم الأيسر من دماغه، وهو الجزء الذي يلعب دورًا رئيسيًا في المهارات الاجتماعية، ضبط النفس والسلوك.
وبدأ دايف على الفور رحلة العلاج الإشعاعي وكان يتناول بعض المنشطات لتخفيف حدة الأورام وأعراضها، وعادت شخصيته المحبة واهتمت به زوجته خلال أشهره الأخيرة.
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