الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أم تواجه مشكلة جدية... ما علاقة ابنة جارتها؟
منوعات
2024-07-01 | 14:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أم تواجه مشكلة جدية... ما علاقة ابنة جارتها؟
أم تواجه مشكلة جدية... ما علاقة ابنة جارتها؟
تحدثت امرأة عن السلوك "المزعج" الذي تعتمده ابنة جارتها عندما تزورها، إذ تقوم بسرقة بعض أغراض المنزل وتتسبب بحالة من الفوضى، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وفي التفاصيل، غضبت المرأة لدرجة خيالية بسبب ابنة جارتها التي دخلت منزلها وقامت بتخريبه من خلال التسلق على الأثاث وإتلاف الأغراض.
كذلك، أوضحت المرأة أن الفتاة الصغيرة تقوم بإزعاج ابنها دائما، وكانت تفكر في منع الطفلة من دخول منزلها.
وأخبرت الأم الغاضبة أنها أحضرت ابنها من المدرسة وقامت بشراء لوح الشوكولا المفضّل لديه وكان يتناول قطعة صغيرة منه كل مرة.
وعندما جاءت ابنة جارتها لتلعب مع ابنها، أظهر الأخير ما اشترته له والدته، وبمجرد مغادرته الغرفة، أكلت الفتاة لوح الشوكولا بأكمله، الأمر الذي أحزن الطفل كثيرا.
وقالت الأم إن جارتها تستمر في الاتصال بها يوميا لإخبارها بأن ابنتها تود المجيء، إلا أن الأم تخلق لها الأعذار لكي لا تأتي، وبات الأمر محرجا بالنسبة لها كونها لا تستطيع مواجهتها بالحقيقة.
آخر الأخبار
منوعات
تواجه
مشكلة
جدية...
علاقة
جارتها؟
التالي
العالم يودّع الكاتب الألباني إسماعيل كاداري
منع كاتبة فرنسية من تقديم كتابها في الجزائر وتوقيفها لساعات... لهذا السبب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-06-01
امرأة حامل تواجه مشكلة بسبب زوجها... ما علاقة الوحام؟
منوعات
2024-06-01
امرأة حامل تواجه مشكلة بسبب زوجها... ما علاقة الوحام؟
0
منوعات
2024-04-23
أم تواجه أزمة حقيقية مع ابنتها الرضيعة بعد خروج الأخيرة من المستشفى... ما علاقة جارها؟!
منوعات
2024-04-23
أم تواجه أزمة حقيقية مع ابنتها الرضيعة بعد خروج الأخيرة من المستشفى... ما علاقة جارها؟!
0
منوعات
2024-06-21
امرأة حامل تواجه مشكلة معقّدة... والسبب: حماتها؟!
منوعات
2024-06-21
امرأة حامل تواجه مشكلة معقّدة... والسبب: حماتها؟!
0
فنّ
2024-05-21
جنيفر غارنر في تخرّج ابنتها... دموع في الصور وما علاقة بن أفليك؟ (صور)
فنّ
2024-05-21
جنيفر غارنر في تخرّج ابنتها... دموع في الصور وما علاقة بن أفليك؟ (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:24
صانعة محتوى تثير الجدل بين متابعيها... والسبب نصيحة غريبة من نوعها! (فيديو)
منوعات
16:24
صانعة محتوى تثير الجدل بين متابعيها... والسبب نصيحة غريبة من نوعها! (فيديو)
0
منوعات
15:39
بعد انتشار أخبار عن اختفاء الدكتور فود... شروق تناشد المعنيين: "الملف مفبرك"! (فيديو)
منوعات
15:39
بعد انتشار أخبار عن اختفاء الدكتور فود... شروق تناشد المعنيين: "الملف مفبرك"! (فيديو)
0
منوعات
15:23
عانت من الوزن الزائد لفترة طويلة... أم تتلقى تشخيصا مفجعًا بعد أكثر من 10 سنوات!
منوعات
15:23
عانت من الوزن الزائد لفترة طويلة... أم تتلقى تشخيصا مفجعًا بعد أكثر من 10 سنوات!
0
منوعات
14:22
تغيرت تصرفاته فجأة وكاد أن يطلق النار على زوجته... والسبب لم يكن متوقعًا!
منوعات
14:22
تغيرت تصرفاته فجأة وكاد أن يطلق النار على زوجته... والسبب لم يكن متوقعًا!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
وزارة السياحة تُطلق حملة "مشوار رايحين مشوار" لعام 2024
تقارير نشرة الاخبار
13:47
وزارة السياحة تُطلق حملة "مشوار رايحين مشوار" لعام 2024
0
منوعات
2024-06-14
"إذا كنتم تقرأون رسالتي فهذا يعني أنني مت"... بعد وفاتها: رسالة مؤثرة من معلمة لمتابعيها وهذا ما جاء فيها!
منوعات
2024-06-14
"إذا كنتم تقرأون رسالتي فهذا يعني أنني مت"... بعد وفاتها: رسالة مؤثرة من معلمة لمتابعيها وهذا ما جاء فيها!
0
خبر عاجل
11:31
"مشوار رايحين مشوار"... ترقبوا انطلاق هذه المبادرة الوطنية السياحية مباشرة الليلة الساعة السابعة مساء
خبر عاجل
11:31
"مشوار رايحين مشوار"... ترقبوا انطلاق هذه المبادرة الوطنية السياحية مباشرة الليلة الساعة السابعة مساء
0
صحة وتغذية
2024-06-08
عن غسل الشعر والاعتناء به... طبيبة أمراض جلدية تحذر: تجنبوا القيام بهذا الأمر!
صحة وتغذية
2024-06-08
عن غسل الشعر والاعتناء به... طبيبة أمراض جلدية تحذر: تجنبوا القيام بهذا الأمر!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
المعارضة.. لا لوحدة الساحات ومطالبة بعقد جلسة نيابية لمناقشة الحرب
تقارير نشرة الاخبار
14:29
المعارضة.. لا لوحدة الساحات ومطالبة بعقد جلسة نيابية لمناقشة الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
اكرم الحلبي يتحدث عن جهوزية منتخب لبنان لكرة السلة قبل ٢٤ ساعة من مواجهة إسبانيا في ملحق اولمبياد باريس
تقارير نشرة الاخبار
14:09
اكرم الحلبي يتحدث عن جهوزية منتخب لبنان لكرة السلة قبل ٢٤ ساعة من مواجهة إسبانيا في ملحق اولمبياد باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
إنكلترا بشق النفس إلى ربع نهائي اليورو وإسبانيا تستعرض امام جورجيا
تقارير نشرة الاخبار
14:07
إنكلترا بشق النفس إلى ربع نهائي اليورو وإسبانيا تستعرض امام جورجيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
إرث ثقافي في طرابلس يتحوّل إلى مساحة منكوبة بسبب فوضى البسطات
تقارير نشرة الاخبار
14:04
إرث ثقافي في طرابلس يتحوّل إلى مساحة منكوبة بسبب فوضى البسطات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
فرص استثمارية للبنانيين في السعودية
تقارير نشرة الاخبار
14:02
فرص استثمارية للبنانيين في السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قراءة في أرقام الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قراءة في أرقام الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
في غزة تمهيدٌ للانتقال الى المرحلة الثالثة
تقارير نشرة الاخبار
13:50
في غزة تمهيدٌ للانتقال الى المرحلة الثالثة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الموسم السياحي في لبنان لم يتأثر بالحرب وصيف واعد بانتظارنا!
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الموسم السياحي في لبنان لم يتأثر بالحرب وصيف واعد بانتظارنا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
وزارة السياحة تُطلق حملة "مشوار رايحين مشوار" لعام 2024
تقارير نشرة الاخبار
13:47
وزارة السياحة تُطلق حملة "مشوار رايحين مشوار" لعام 2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:39
بعد انتشار أخبار عن اختفاء الدكتور فود... شروق تناشد المعنيين: "الملف مفبرك"! (فيديو)
منوعات
15:39
بعد انتشار أخبار عن اختفاء الدكتور فود... شروق تناشد المعنيين: "الملف مفبرك"! (فيديو)
2
أمن وقضاء
11:42
قتيل وعدد من الجرحي في إطلاق نار في إشكال بين اصحاب مولدات
أمن وقضاء
11:42
قتيل وعدد من الجرحي في إطلاق نار في إشكال بين اصحاب مولدات
3
منوعات
06:10
في مشهد مرعب... اختبار صاروخ في الصين يؤدي الى إطلاق كارثي غير مخطط له وينتهي بانفجار ضخم! (فيديو)
منوعات
06:10
في مشهد مرعب... اختبار صاروخ في الصين يؤدي الى إطلاق كارثي غير مخطط له وينتهي بانفجار ضخم! (فيديو)
4
أخبار لبنان
08:55
وزارة الطاقـة أصـدرت تسعيـرة المولـدات الخاصـة لشهـر حزيران 2024
أخبار لبنان
08:55
وزارة الطاقـة أصـدرت تسعيـرة المولـدات الخاصـة لشهـر حزيران 2024
5
خبر عاجل
11:31
"مشوار رايحين مشوار"... ترقبوا انطلاق هذه المبادرة الوطنية السياحية مباشرة الليلة الساعة السابعة مساء
خبر عاجل
11:31
"مشوار رايحين مشوار"... ترقبوا انطلاق هذه المبادرة الوطنية السياحية مباشرة الليلة الساعة السابعة مساء
6
منوعات
08:17
وصف نفسه بـ "الله على الأرض" ثم ارتكب جرائمه الفظيعة... دعوى قضائية من تلميذاته بحقه وهذه التفاصيل!
منوعات
08:17
وصف نفسه بـ "الله على الأرض" ثم ارتكب جرائمه الفظيعة... دعوى قضائية من تلميذاته بحقه وهذه التفاصيل!
7
صحف اليوم
00:02
المخابرات الألمانية في حارة حريك مجددًا (الأخبار)
صحف اليوم
00:02
المخابرات الألمانية في حارة حريك مجددًا (الأخبار)
8
اقتصاد
02:15
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:15
ارتفاع في أسعار المحروقات...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More