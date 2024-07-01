2min

عانت من الوزن الزائد لفترة طويلة... أم تتلقى تشخيصا مفجعًا بعد أكثر من 10 سنوات!

عانت من الوزن الزائد لفترة طويلة... أم تتلقى تشخيصا مفجعًا بعد أكثر من 10 سنوات!





وفي التفاصيل، أوضحت كارين أن السرطان نما في معدتها لمدة 10 سنوات، وتسبب بتلف أعضائها الحيوية وجعلها تبدو وكأنها تعاني من وزن زائد ولكن لم يكن لديها أي فكرة حول إصابتها.



وفي البداية، اعتقدت كارين أن زيادة وزنها، التي بدأت بعد ولادة طفلها الثاني، كانت بسبب الولادة والأمومة، واعتقد الأطباء أن السبب خلف زيادة الوزن كان الهرمونات.



وقالت كارين إن الأطباء أخبروها في وقت لاحق أنها علامة على بلوغها مرحلة انقطاع الطمث، على الرغم من أنها كانت تبدو حاملاً في تلك المرحلة.



وشعرت كارين ذات مرة بألم يشبه ألم الولادة، ما تطلب نقلها إلى المستشفى وإجراء المزيد من الاختبارات لتتلقى بذلك خبر إصابتها بالسرطان، وخضعت لسلسلة من العلاج الإشعاعي.



وخضعت كارين لاحقا لعملية جراحية بلغت مدتها 11 ساعة حيث أزالت كليتها وجزءًا من أمعائها والورم الضخم.



وروت كارين قصتها لرفع مستوى الوعي حول الساركوما وغيرها من أنواع السرطان النادرة على أمل أن يقوم الأطباء بتثقيف أنفسهم حول العلامات والأعراض حتى يتمكنوا من مساعدة المرضى.



تم تشخيص إصابة كارين ثروسيل الخمسينية بالساركوما الشحمية، وهو سرطان نادر للغاية ينمو في الخلايا الدهنية، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، أوضحت كارين أن السرطان نما في معدتها لمدة 10 سنوات، وتسبب بتلف أعضائها الحيوية وجعلها تبدو وكأنها تعاني من وزن زائد ولكن لم يكن لديها أي فكرة حول إصابتها.وفي البداية، اعتقدت كارين أن زيادة وزنها، التي بدأت بعد ولادة طفلها الثاني، كانت بسبب الولادة والأمومة، واعتقد الأطباء أن السبب خلف زيادة الوزن كان الهرمونات.وقالت كارين إن الأطباء أخبروها في وقت لاحق أنها علامة على بلوغها مرحلة انقطاع الطمث، على الرغم من أنها كانت تبدو حاملاً في تلك المرحلة.وشعرت كارين ذات مرة بألم يشبه ألم الولادة، ما تطلب نقلها إلى المستشفى وإجراء المزيد من الاختبارات لتتلقى بذلك خبر إصابتها بالسرطان، وخضعت لسلسلة من العلاج الإشعاعي.وخضعت كارين لاحقا لعملية جراحية بلغت مدتها 11 ساعة حيث أزالت كليتها وجزءًا من أمعائها والورم الضخم.وروت كارين قصتها لرفع مستوى الوعي حول الساركوما وغيرها من أنواع السرطان النادرة على أمل أن يقوم الأطباء بتثقيف أنفسهم حول العلامات والأعراض حتى يتمكنوا من مساعدة المرضى.