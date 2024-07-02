مصري يُفاجئ ابنته بحفل تخرجها في الجزائر... وكلماته المؤثرة تغزو الإنترنت (فيديو)

حاز فيديو لمواطن مصري يعود إلى الجزائر بعد غياب طويل لمفاجأة ابنته في حفل تخرجها من المرحلة الابتدائية، على تداول واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتشر الفيديو بشكل كبير بين النشطاء الذين وصفوه بـ"المؤثر"، حيث يظهر الأب، أحمد زهران، وهو يسافر من مصر إلى الجزائر ليكون حاضراً في حفل نهاية السنة الدراسية الذي أُقيم لتكريم تلاميذ السنة الخامسة الابتدائية المنتقلين إلى المرحلة المتوسطة.

كانت ابنته، شهد، تشارك في الحفل عندما دعاها المسؤول إلى المنصة ليعلن عن المفاجأة غير المتوقعة، قائلًا إن والدها أحمد زهران هو من سيقوم بتكريمها. في تلك اللحظة، بدت علامات الدهشة والفرحة على وجه الفتاة التي لم تر والدها منذ فترة طويلة.

ودخل الوالد إلى القاعة، فاندفعت شهد نحوه لتحتضنه والدموع تملأ عينيها، مما أضفى على المشهد طابعًا عاطفيًا جمع بين فرحة النجاح وفرحة اللقاء.

وقال الأب: "أنا المهندس أحمد زهران، مصري الجنسية ومقيم في الجزائر، أنا كنت في مصر في الفترة الماضية منذ حوالي ستة أشهر حيث خضعت لعملية في القلب".

وتابع: "تتخرج ابنتي هذه السنة في السنة خامسة ابتدائي، الحفل الخاص بتكريمها اليوم وسنذهب إليها وأردت أن أعمل لها مفاجأة".