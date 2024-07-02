الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مصري يُفاجئ ابنته بحفل تخرجها في الجزائر... وكلماته المؤثرة تغزو الإنترنت (فيديو)

منوعات
2024-07-02 | 05:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مصري يُفاجئ ابنته بحفل تخرجها في الجزائر... وكلماته المؤثرة تغزو الإنترنت (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مصري يُفاجئ ابنته بحفل تخرجها في الجزائر... وكلماته المؤثرة تغزو الإنترنت (فيديو)

حاز فيديو لمواطن مصري يعود إلى الجزائر بعد غياب طويل لمفاجأة ابنته في حفل تخرجها من المرحلة الابتدائية، على تداول واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتشر الفيديو بشكل كبير بين النشطاء الذين وصفوه بـ"المؤثر"، حيث يظهر الأب، أحمد زهران، وهو يسافر من مصر إلى الجزائر ليكون حاضراً في حفل نهاية السنة الدراسية الذي أُقيم لتكريم تلاميذ السنة الخامسة الابتدائية المنتقلين إلى المرحلة المتوسطة.

كانت ابنته، شهد، تشارك في الحفل عندما دعاها المسؤول إلى المنصة ليعلن عن المفاجأة غير المتوقعة، قائلًا إن والدها أحمد زهران هو من سيقوم بتكريمها. في تلك اللحظة، بدت علامات الدهشة والفرحة على وجه الفتاة التي لم تر والدها منذ فترة طويلة.

ودخل الوالد إلى القاعة، فاندفعت شهد نحوه لتحتضنه والدموع تملأ عينيها، مما أضفى على المشهد طابعًا عاطفيًا جمع بين فرحة النجاح وفرحة اللقاء.

وقال الأب: "أنا المهندس أحمد زهران، مصري الجنسية ومقيم في الجزائر، أنا كنت في مصر في الفترة الماضية منذ حوالي ستة أشهر حيث خضعت لعملية في القلب".

وتابع: "تتخرج ابنتي هذه السنة في السنة خامسة ابتدائي، الحفل الخاص بتكريمها اليوم وسنذهب إليها وأردت أن أعمل لها مفاجأة".

 

آخر الأخبار

منوعات

أب

مصري

مفاجأة

ابنة

تخرج

مدرسة

كلمات مؤثرة.

LBCI التالي
شاب يتعرض لأشنع المواقف... خُدّر ونُقل إلى المستشفى وعندما استيقظ لم يتوقع ما حصل (فيديو)
صانعة محتوى تثير الجدل بين متابعيها... والسبب نصيحة غريبة من نوعها! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-06-21

يعنّف أبناءه بطرق وحشية وقتل ابنته بضربة على رأسها (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-13

الأب يوسف نصر لـ "جدل": نسبة زيادة رواتب المعلمين ستختلف بين مدرسة واخرى

LBCI
منوعات
2024-06-03

جدة ثمانينية تتخرج من المدرسة الثانوية بشهادة فخرية... "أنا ممتنة لله حقًا"!

LBCI
فنّ
2024-06-01

مفاجأة سارّة لمحبي وسام فارس وسارة أبي كنعان... إليكم التفاصيل! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:42

لهذه الأسباب... امرأة تمتنع عن مشاركة مدخراتها مع شريكها!

LBCI
منوعات
09:26

في السويد... قانون جديد يمنح الأجداد هذا الامتياز!

LBCI
منوعات
09:03

شاب يتعرض لأشنع المواقف... خُدّر ونُقل إلى المستشفى وعندما استيقظ لم يتوقع ما حصل (فيديو)

LBCI
منوعات
16:24

صانعة محتوى تثير الجدل بين متابعيها... والسبب نصيحة غريبة من نوعها! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-29

منتخب لبنان لكرة السلة يغادر للمشاركة بالتصفيات المؤهلة للاولمبياد

LBCI
فنّ
05:42

لحظات عائلية طريفة... رامي عياش يشارك هذه اللقطات مع متابعيه! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-16

الجميل لـ"جدل": أي التزام لبناني بابقاء النازحين في لبنان هو خيانة عظمى ونحن لسنا بحاجة للـunhcr لمعرفة من دخل الى لبنان وكل نازح لا يملك اوراقا ثبوتية يجب ترحيله

LBCI
صحة وتغذية
2024-06-29

دراسة جديدة تكشف: هكذا يساعد زيت جوز الهند على خسارة الوزن الزائد لدى النساء!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:55

نقيب الصيادلة يعرض حملة التهديد والتشهير التي يتعرض لها

LBCI
أخبار لبنان
07:44

عوده بحث مع بو صعب في الأزمة السياسية الداخلية والفراغ الرئاسي

LBCI
أخبار لبنان
06:40

التطورات جنوبًا بين أبي المنى وكرامي...

LBCI
أخبار لبنان
04:54

مذكرة تعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة والهيئة العليا للإغاثة في السراي الحكومي...

LBCI
أخبار دولية
00:41

بايدن ينتقد بشدة قرار المحكمة العليا بتمتع ترامب بحصانة على التصرفات الرسمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

المعارضة.. لا لوحدة الساحات ومطالبة بعقد جلسة نيابية لمناقشة الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

اكرم الحلبي يتحدث عن جهوزية منتخب لبنان لكرة السلة قبل ٢٤ ساعة من مواجهة إسبانيا في ملحق اولمبياد باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

إنكلترا بشق النفس إلى ربع نهائي اليورو وإسبانيا تستعرض امام جورجيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

إرث ثقافي في طرابلس يتحوّل إلى مساحة منكوبة بسبب فوضى البسطات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
08:29

معلومات جديدة تُكشف حول زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون... إليكم تفاصيل إطلالة العروس وشهر العسل!

LBCI
منوعات
15:39

بعد انتشار أخبار عن اختفاء الدكتور فود... شروق تناشد المعنيين: "الملف مفبرك"! (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
11:42

قتيل وعدد من الجرحي في إطلاق نار في إشكال بين اصحاب مولدات

LBCI
خبر عاجل
11:31

"مشوار رايحين مشوار"... ترقبوا انطلاق هذه المبادرة الوطنية السياحية مباشرة الليلة الساعة السابعة مساء

LBCI
اقتصاد
02:15

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
صحف اليوم
00:02

المخابرات الألمانية في حارة حريك مجددًا (الأخبار)

LBCI
صحف اليوم
00:31

الجامعة تتبرأ من موقف زكي بعد ضغوط سعودية وأميركية (الأخبار)

LBCI
صحف اليوم
23:35

مصادر مقرّبة من حزب الله لـ"الأنباء" الالكترونية: أفضل حلّ لخفض التصعيد جنوباً يكون بتطبيق الـ1701

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More