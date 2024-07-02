شاب يتعرض لأشنع المواقف... خُدّر ونُقل إلى المستشفى وعندما استيقظ لم يتوقع ما حصل (فيديو)

تعرض محمد مجاهد، شاب يبلغ من العمر 20 عامًا من مظفرناجار في ولاية أوتار براديش بالهند، للخداع والاستغلال من قبل رجل يدعى أوم براكاش، والذي كان يثق به.

مجاهد كان يعمل لدى أوم براكاش كعامل بأجر زهيد يتراوح بين 150-200 روبية (دولارين).

على مدى أكثر من عامين، تعرض مجاهد للتحرش الجنسي بشكل مستمر من قبل أوم براكاش، الذي هدد بنشر مقاطع فيديو له عاريا إذا لم يمتثل لرغباته. في أحد الأيام، اصطحب أوم براكاش مجاهد إلى المستشفى، حيث قام بتخديره وأجبره على الخضوع لعملية جراحية لتغيير الجنس دون موافقته.

عندما استيقظ مجاهد، وجد أن أعضائه التناسلية قد تم استئصالها وأدرك حجم الجريمة التي ارتُكبت بحقه. وقدم مجاهد اتهامات ضد أوم براكاش والأطباء وموظفي المستشفى المتورطين في الجريمة.

وتحقق الشرطة الآن في القضية، ويسعى مجاهد لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفعل غير الأخلاقي.