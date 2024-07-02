في السويد... قانون جديد يمنح الأجداد هذا الامتياز!

في السويد... قانون جديد يمنح الأجداد هذا الامتياز!



أقرّت السويد قانونًا جديدا الاثنين يقضي بحصول الأجداد على إجازة أبوية مدفوعة الأجر وذلك مقابل رعاية أحفادهم لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر من السنة الأولى لولادة الطفل.



وفي التفاصيل، صدر القرار بعد موافقة البرلمان السويدي على اقتراح الحكومة لتحويل جزء من بدل إجازة الوالدين لصالح الأجداد، ويستطيع الزوجين تحويل 45 يوما كحد أقصى من إجازتهما بينما يمكن للوالد العازب تحويل 90 يوما.



ويُذكر أن السويد هي أول دولة في العالم تقدّم إجازة أبوية مدفوعة الأجر للآباء أيضا منذ 50 عاما.