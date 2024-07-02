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"لا أحب المواعدة الحديثة"... شاب يطمح لمقابلة فتاة على الطريقة التقليدية!

"لا أحب المواعدة الحديثة"... شاب يطمح لمقابلة فتاة على الطريقة التقليدية!









وفي التفاصيل، شرح الشاب أنه لا يحب مواعدة العديد من الفتيات في آن واحد ولكن انعكست النتيجة ببلوغه سن السادسة والثلاثين، ولا يزال رجلاً عازبا.



وتحدث الشاب عن رغبته في مقابلة امرأة بالطريقة التي التقى فيها والده بأمه، ولا يزالان معا بعد 40 سنة.



واعتبر الشاب أن وسائل التواصل الاجتماعي مملة، فهي تدور حول "الصور المزيفة" التي تركز بشكل كبير على المظهر، لذلك يفضل الابتعاد عنها.



وقال الشاب إن الرجل اللطيف لم يعد ضمن اهتمامات المرأة للمواعدة، وتساءل عن كيفية العثور على شريكة وفق الطريقة التقليدية. عبّر شاب عن استيائه من ثقافة المواعدة الحديثة التي تجعل مسألة العثور على شريكة بمثابة أمر مستحيل، وفق ما نقل موقع " ذا صن " البريطاني.وفي التفاصيل، شرح الشاب أنه لا يحب مواعدة العديد من الفتيات في آن واحد ولكن انعكست النتيجة ببلوغه سن السادسة والثلاثين، ولا يزال رجلاً عازبا.وتحدث الشاب عن رغبته في مقابلة امرأة بالطريقة التي التقى فيها والده بأمه، ولا يزالان معا بعد 40 سنة.واعتبر الشاب أن وسائل التواصل الاجتماعي مملة، فهي تدور حول "الصور المزيفة" التي تركز بشكل كبير على المظهر، لذلك يفضل الابتعاد عنها.وقال الشاب إن الرجل اللطيف لم يعد ضمن اهتمامات المرأة للمواعدة، وتساءل عن كيفية العثور على شريكة وفق الطريقة التقليدية.