الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ما حصل معه في يوم زفافه مأساوي... سارقان اخترقا مكان الحفل ثم حلت الفاجعة!
منوعات
2024-07-02 | 15:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ما حصل معه في يوم زفافه مأساوي... سارقان اخترقا مكان الحفل ثم حلت الفاجعة!
يعاني عريس من ولاية ميسوري من حالة صحية حرجة، بعد إطلاق النار عليه من قبل لصوص مسلحين خلال حفل زفافه في الفناء الخلفي لمنزله، وفق ما نقل
PEOPLE
.
في 29 حزيران، قبل الساعة الواحدة صباحًا بقليل، كان مانويل ودولسي غونزاليس يحتفلان بزواجهما عندما دخل مسلحان ملثمان الحفل الحميم من خلال ساحة منزل الزوجين في سانت لويس بولاية ميسوري، حسبما أفادت قناة KSDK-TV وFox2، نقلاً عن أقاربهما وأقاربهما والشرطة.
وقالت شرطة سانت لويس في بيان صحفي: "بينما كان أحد الرجال يتسلل إلى جيوب الناس، وقف الرجل المسلح خلف الضحية، وهو رجل من أصل إسباني يبلغ من العمر 42 عامًا، وكان سلاحه موجهًا نحو الرجل".
ووفقًا لصفحة GoFundMe التي تم إعدادها للعائلة، أصيب مانويل بعد ذلك برصاصة في رأسه ولا يزال في حالة حرجة. وتشير الصفحة إلى أن طفلي الزوجين الصغيرين كانا حاضرين أيضًا، لكنها لم تحدد ما إذا كان الأطفال قد أصيبوا بأي شكل من الأشكال.
" وقالت ياريبيث بينيا، شقيقة العروس: " إنه أب جيد... زوج جيد لأختي... إنه عامل مجتهد... إنه مجرد شخص جيد في كل مكان وهو لا يستحق هذا".
ووفقًا لقناة KSDK-TV، تعتقد بينيا أن المسلحين أطلقوا النار على صهرها "بينما كان يسعى للحصول على محفظته وربما ظنوا أنه كان يسعى للحصول على سلاح".
أما بالنسبة للمشتبه بهم، فقالت الشرطة إنهم فروا من مكان الحادث سيرا على الأقدام. وقال أفراد الأسرة لـFox2 إن المسلحين غادروا من دون أخذ أي أشياء ثمينة.
وبحسب الشرطة فإن التحقيق لا يزال مستمرا ولم يتم اعتقال أي شخص.
آخر الأخبار
منوعات
زفافه
مأساوي...
سارقان
اخترقا
الحفل
الفاجعة!
التالي
مصري يُفاجئ ابنته بحفل تخرجها في الجزائر... وكلماته المؤثرة تغزو الإنترنت (فيديو)
صانعة محتوى تثير الجدل بين متابعيها... والسبب نصيحة غريبة من نوعها! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-06-18
لم يتمكنا من حضور حفل زفافهما... محاولة فاشلة وصورة والنتيجة مأساوية! (فيديو)
منوعات
2024-06-18
لم يتمكنا من حضور حفل زفافهما... محاولة فاشلة وصورة والنتيجة مأساوية! (فيديو)
0
رياضة
2024-04-04
لاعب كرة قدم فقد حياته بشكل مأساوي... توقف عند احدى محطات الوقود ثم حلت الفاجعة!
رياضة
2024-04-04
لاعب كرة قدم فقد حياته بشكل مأساوي... توقف عند احدى محطات الوقود ثم حلت الفاجعة!
0
فنّ
08:10
بعد أن خرج فجأة من خلف مرآتها... ماذا قال تامر حسني حول مفاجأته للعروس التونسية بيوم زفافها! (فيديو)
فنّ
08:10
بعد أن خرج فجأة من خلف مرآتها... ماذا قال تامر حسني حول مفاجأته للعروس التونسية بيوم زفافها! (فيديو)
0
أخبار دولية
2024-07-01
مندوب روسيا في الأمم المتحدة يلمح إلى إمكان رفع العقوبات عن طالبان
أخبار دولية
2024-07-01
مندوب روسيا في الأمم المتحدة يلمح إلى إمكان رفع العقوبات عن طالبان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:39
طلبتا عصير التوت فحصلتا على مبيد للحشرات... لحظات رعب عاشتها عائلة في أحد المطاعم: "خفت من أنني سأموت"!
منوعات
11:39
طلبتا عصير التوت فحصلتا على مبيد للحشرات... لحظات رعب عاشتها عائلة في أحد المطاعم: "خفت من أنني سأموت"!
0
منوعات
11:30
"لا أحب المواعدة الحديثة"... شاب يطمح لمقابلة فتاة على الطريقة التقليدية!
منوعات
11:30
"لا أحب المواعدة الحديثة"... شاب يطمح لمقابلة فتاة على الطريقة التقليدية!
0
منوعات
11:23
متحف في لندن ينظّم معرضاً لدمى باربي... وهذا هو الهدف منه
منوعات
11:23
متحف في لندن ينظّم معرضاً لدمى باربي... وهذا هو الهدف منه
0
منوعات
11:12
اكتشاف آثار لطقوس كان يمارسها السكان الأصليون في أستراليا قبل 12 ألف سنة
منوعات
11:12
اكتشاف آثار لطقوس كان يمارسها السكان الأصليون في أستراليا قبل 12 ألف سنة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
16:22
خسارة منتخب لبنان لكرة السلة مباراته الاولى في تصفيات الملحق المؤهلة للاولمبياد امام اسبانيا 59 - 104 ويلتقي لبنان السادسة والنصف عصر الخميس مع منتخب انغولا
رياضة
16:22
خسارة منتخب لبنان لكرة السلة مباراته الاولى في تصفيات الملحق المؤهلة للاولمبياد امام اسبانيا 59 - 104 ويلتقي لبنان السادسة والنصف عصر الخميس مع منتخب انغولا
0
فنّ
2024-05-10
مفاجأة غير تقليديّة... لن تصدّقوا من هو بطل فيديو كليب عامر زيان الجديد!
فنّ
2024-05-10
مفاجأة غير تقليديّة... لن تصدّقوا من هو بطل فيديو كليب عامر زيان الجديد!
0
منوعات
11:39
طلبتا عصير التوت فحصلتا على مبيد للحشرات... لحظات رعب عاشتها عائلة في أحد المطاعم: "خفت من أنني سأموت"!
منوعات
11:39
طلبتا عصير التوت فحصلتا على مبيد للحشرات... لحظات رعب عاشتها عائلة في أحد المطاعم: "خفت من أنني سأموت"!
0
فنّ
2024-06-19
دومينيك حوراني تنثر رزمة من الدولارات على الأرض: فلوس تلعب بين أيديي (فيديو)
فنّ
2024-06-19
دومينيك حوراني تنثر رزمة من الدولارات على الأرض: فلوس تلعب بين أيديي (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:21
أجواء مواجهة لبنان وإسبانيا من فالنسيا مع مدير المنتخبات الوطنية بالاتحاد اللبناني لكرة السلة مارون جبرايل
رياضة
14:21
أجواء مواجهة لبنان وإسبانيا من فالنسيا مع مدير المنتخبات الوطنية بالاتحاد اللبناني لكرة السلة مارون جبرايل
0
رياضة
14:18
فرنسا تضرب موعدا ناريا مع البرتغال في ربع نهائي اليورو... والعين على آخر المتأهلين الليلة!
رياضة
14:18
فرنسا تضرب موعدا ناريا مع البرتغال في ربع نهائي اليورو... والعين على آخر المتأهلين الليلة!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
قتلوه وجرحوا ثلاثة أمام ثكنة عسكرية في بيروت…
تقارير نشرة الاخبار
14:15
قتلوه وجرحوا ثلاثة أمام ثكنة عسكرية في بيروت…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الفنانة ميريام فارس تدخل عالم اللعبة الالكترونية الاشهر PUBG Mobile
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الفنانة ميريام فارس تدخل عالم اللعبة الالكترونية الاشهر PUBG Mobile
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
سابقة تاريخية في الولايات المتحدة.. ترامب يعلن انتصاره وبايدن قلق على الديموقراطية
تقارير نشرة الاخبار
13:38
سابقة تاريخية في الولايات المتحدة.. ترامب يعلن انتصاره وبايدن قلق على الديموقراطية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هكذا تتم الإنتخابات في بريطانيا…
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هكذا تتم الإنتخابات في بريطانيا…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قصة اليمين المتطرف في فرنسا... هكذا ظهر وتطور
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قصة اليمين المتطرف في فرنسا... هكذا ظهر وتطور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أبرز النقاط التي تقلق البريطانيين…
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أبرز النقاط التي تقلق البريطانيين…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مساعدات جديدة من السعودية للبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مساعدات جديدة من السعودية للبنان!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
08:29
معلومات جديدة تُكشف حول زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون... إليكم تفاصيل إطلالة العروس وشهر العسل!
فنّ
08:29
معلومات جديدة تُكشف حول زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون... إليكم تفاصيل إطلالة العروس وشهر العسل!
2
تقارير نشرة الاخبار
14:15
قتلوه وجرحوا ثلاثة أمام ثكنة عسكرية في بيروت…
تقارير نشرة الاخبار
14:15
قتلوه وجرحوا ثلاثة أمام ثكنة عسكرية في بيروت…
3
اقتصاد
02:15
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:15
ارتفاع في أسعار المحروقات...
4
صحف اليوم
00:02
المخابرات الألمانية في حارة حريك مجددًا (الأخبار)
صحف اليوم
00:02
المخابرات الألمانية في حارة حريك مجددًا (الأخبار)
5
أخبار دولية
14:37
تعرُّض مستشارة الرئيس السوريّ لحادث سير قوي وحالتها حرجة
أخبار دولية
14:37
تعرُّض مستشارة الرئيس السوريّ لحادث سير قوي وحالتها حرجة
6
صحف اليوم
00:31
الجامعة تتبرأ من موقف زكي بعد ضغوط سعودية وأميركية (الأخبار)
صحف اليوم
00:31
الجامعة تتبرأ من موقف زكي بعد ضغوط سعودية وأميركية (الأخبار)
7
منوعات
09:03
شاب يتعرض لأشنع المواقف... خُدّر ونُقل إلى المستشفى وعندما استيقظ لم يتوقع ما حصل (فيديو)
منوعات
09:03
شاب يتعرض لأشنع المواقف... خُدّر ونُقل إلى المستشفى وعندما استيقظ لم يتوقع ما حصل (فيديو)
8
صحف اليوم
23:35
مصادر مقرّبة من حزب الله لـ"الأنباء" الالكترونية: أفضل حلّ لخفض التصعيد جنوباً يكون بتطبيق الـ1701
صحف اليوم
23:35
مصادر مقرّبة من حزب الله لـ"الأنباء" الالكترونية: أفضل حلّ لخفض التصعيد جنوباً يكون بتطبيق الـ1701
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More