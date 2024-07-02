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ما حصل معه في يوم زفافه مأساوي... سارقان اخترقا مكان الحفل ثم حلت الفاجعة!

منوعات
2024-07-02 | 15:29
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ما حصل معه في يوم زفافه مأساوي... سارقان اخترقا مكان الحفل ثم حلت الفاجعة!
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ما حصل معه في يوم زفافه مأساوي... سارقان اخترقا مكان الحفل ثم حلت الفاجعة!

يعاني عريس من ولاية ميسوري من حالة صحية حرجة، بعد إطلاق النار عليه من قبل لصوص مسلحين خلال حفل زفافه في الفناء الخلفي لمنزله، وفق ما نقل PEOPLE.

في 29 حزيران، قبل الساعة الواحدة صباحًا بقليل، كان مانويل ودولسي غونزاليس يحتفلان بزواجهما عندما دخل مسلحان ملثمان الحفل الحميم من خلال ساحة منزل الزوجين في سانت لويس بولاية ميسوري، حسبما أفادت قناة KSDK-TV وFox2، نقلاً عن أقاربهما وأقاربهما والشرطة.

وقالت شرطة سانت لويس في بيان صحفي: "بينما كان أحد الرجال يتسلل إلى جيوب الناس، وقف الرجل المسلح خلف الضحية، وهو رجل من أصل إسباني يبلغ من العمر 42 عامًا، وكان سلاحه موجهًا نحو الرجل".

ووفقًا لصفحة GoFundMe التي تم إعدادها للعائلة، أصيب مانويل بعد ذلك برصاصة في رأسه ولا يزال في حالة حرجة. وتشير الصفحة إلى أن طفلي الزوجين الصغيرين كانا حاضرين أيضًا، لكنها لم تحدد ما إذا كان الأطفال قد أصيبوا بأي شكل من الأشكال.

" وقالت ياريبيث بينيا، شقيقة العروس: " إنه أب جيد... زوج جيد لأختي... إنه عامل مجتهد... إنه مجرد شخص جيد في كل مكان وهو لا يستحق هذا".

ووفقًا لقناة KSDK-TV، تعتقد بينيا أن المسلحين أطلقوا النار على صهرها "بينما كان يسعى للحصول على محفظته وربما ظنوا أنه كان يسعى للحصول على سلاح". 

أما بالنسبة للمشتبه بهم، فقالت الشرطة إنهم فروا من مكان الحادث سيرا على الأقدام. وقال أفراد الأسرة لـFox2 إن المسلحين غادروا من دون أخذ أي أشياء ثمينة.

وبحسب الشرطة فإن التحقيق لا يزال مستمرا ولم يتم اعتقال أي شخص.
 

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