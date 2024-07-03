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هو واحد من 200 بالعالم... ابن السنتين ولد بساق كبيرة جدًا استمرت بالنمو بشكل مخيف! (فيديو)

منوعات
2024-07-03 | 04:41
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هو واحد من 200 بالعالم... ابن السنتين ولد بساق كبيرة جدًا استمرت بالنمو بشكل مخيف! (فيديو)
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هو واحد من 200 بالعالم... ابن السنتين ولد بساق كبيرة جدًا استمرت بالنمو بشكل مخيف! (فيديو)

تم تشخيص إصابة طفل صغير ولد بساق "كبيرة جدًا" بطفرة نادرة تؤدي إلى "نموها بشكل لا يمكن السيطرة عليه".

وتم تشخيص إصابة أكسل هورغان، البالغ من العمر عامين، بحالة وراثية تسمى فرط النمو الدهني الخلقي (CLOVES) - والتي تتسبب في نمو أجزاء من الجسم بسرعة أكبر بكثير من غيرها.

وهو واحد من 200 شخص فقط في العالم يعانون من هذه الحالة، والتي يمكن أن تسبب مزيجًا من تشوهات الأوعية الدموية والجلد والعمود الفقري والعظام أو المفاصل، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وكانت ساق أكسل اليسرى "كبيرة جدًا منذ ولادته" وهي تنمو منذ ذلك الحين.

وقيل لوالديه إنه من المحتمل ألا يعيش بعد سن الثانية أو الثالثة ولن يتمكن أبدًا من المشي أو التحدث أو الذهاب إلى المرحاض أو تناول الطعام.

ويقول والداه إيدي (27 عاماً) وسارة (27 عاماً)، وهي ممرضة، إن ابنهما "أثبت الآن خطأ الأطباء".

لقد تحدى الطفل الصعاب ليخطو خطواته الأولى.

في كانون الثاني 2025، سيتم بتر قدميه حتى يتمكن من العيش من دون ألم وسيحتاج إلى تعلم كيفية المشي باستخدام طرفين اصطناعيين في العلاج الطبيعي.

وقال إيدي، وهو فني مختبر، من ليستويل، مقاطعة كيري، أيرلندا: "عندما يصاب الطفل بمرض نادر، فإنه يواجه معركتين... الأولى هي المرض نفسه والأخرى هي العيش في عالم حيث قلة من الناس يفهمون ما تواجهه."

وتابع: "لقد طُلب منا أن نأخذه إلى المنزل ونستمتع معه، لأنه لن يعيش سوى عامين أو ثلاثة أعوام... قرر الاختصاصيون إجراء البتر لأنهم قالوا إنه سيزيد من وظائفه ويقلل الألم".

وأضاف: "إنه يعاني من الكثير من الألم يوميًا، ونأمل أن تتحسن نوعية حياته".

وتأمل والدة وأب أكسل أن يتمكن من الالتحاق بالمدرسة التمهيدية قريبًا.

وقال إيدي: "أكسل غير لفظي إلى حد كبير في الوقت الحالي، ونحن كآباء قلقون بشأن كيفية معاملة الأطفال الآخرين له... لكننا سنبذل قصارى جهدنا لمنحه الثقة والقبول وأنه من المقبول أن يبدو مختلفًا... نأمل ألا يحكم الناس على الإعاقة من خلال ظهورها."

وقالت سارة: "نحن متفائلان بمستقبله، فهو يحصل على أفضل علاج يحتاجه ويستحقه، ونحن فخوران بأكسيل".
 

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