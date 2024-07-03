أم تثير الغضب على مواقع التواصل: ما طلبته من الآباء مقابل مواعيد لعب أطفالهم صادم!

أثارت أم الغضب على مواقع التواصل بعدما طلبت من الجمهور اعتماد فرض رسوم على الآباء الآخرين مقابل مواعيد لعب أطفالهم.وأوضحت الأم في مقطع فيديو أن ابنتها استضافت مؤخراً صديقاً لها في منزلهم، مضيفةً أنها طلبت من والدته دفع مبلغ 15 دولاراً قبل اصطحاب ابنها.وذكرت الأم نفقات مثل الطبشور وتكلفة استخدام الطفل لمستلزمات الحمام ثلاث مرات، لافتةً إلى أن ميلسيا، أم الطفل، دفعت لها المبلغ وشكرتها.واعتبر روّاد مواقع التواصل الإجتماعي أن تصرفات الأم ستؤثر بشكل سلبي على ابنتها وتبعدها عن زملائها، بينما دعم آخرون موقفها لكنهم قرروا توجيه الإتهام إليها لأنها سمحت للطفل بالجلوس على الأريكة.