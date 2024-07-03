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لم يخبر الأطباء والديها بخطورة حالتها الصحية... مصير مؤلم بانتظار ابنة الـ3 سنوات!

منوعات
2024-07-03 | 10:00
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لم يخبر الأطباء والديها بخطورة حالتها الصحية... مصير مؤلم بانتظار ابنة الـ3 سنوات!
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لم يخبر الأطباء والديها بخطورة حالتها الصحية... مصير مؤلم بانتظار ابنة الـ3 سنوات!

لم يخبر الأطباء والديها بخطورة حالتها الصحية... مصير مؤلم بانتظار ابنة الـ3 سنوات!

توفيت طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات بسبب عدم معالجة الأطباء حالتها النادرة والخطيرة وبدلاً من ذلك أرسلوها إلى منزلها من دون متابعة أي علاج.

وفي التفاصيل، تم إدخال رايلي هيلكوت بي إلى المستشفى بعد أن أصبحت حالتها سيئة أثناء قضاء عطلة عائلية، وفق ما نقل موقع "ذا صن" البريطاني.

ووجد الأطباء أن مستويات البوتاسيوم والكرياتين كيناز  في دمها مرتفعة بشكل غير عادي، وارتبطت الأعراض بحالة عضلية خطيرة تُعرف بانحلال الربيدات وعلى الرغم من ذلك لم تتم معالجة رايلي.

وبعد ثلاثة أشهر، أعادها والداها إلى قسم الطوارئ بعد أن عانت من صعوبات في التنفس، ولكنها أُصيبت بسكتة قلبية في المستشفى وتوفيت عام 2021.

وتوصّل تحقيق أُجري الأسبوع الفائت أنه كان يتوجّب على المستشفى تقديم المعلومات إلى الأهل والتدقيق في افتقار رايلي للقدرة على الحركة لتحديد  انحلال الربيدات، وتقديم المشورة بشأن كيفية علاج النوبات. 

وبدلاً من إخبار أهل رايلي أن الفتاة تعاني من انحلال الربيدات وتزويدهما بالإرشادات حول كيفية إدارة هذا الأمر بأمان، تم إخبار العائلة أن الفتاة ستتعافى بسرعة.

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