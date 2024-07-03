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صفقة عقارية في الجنة... كنيسة مكسيكية تبيع أراضٍ سماوية!

منوعات
2024-07-03 | 11:57
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صفقة عقارية في الجنة... كنيسة مكسيكية تبيع أراضٍ سماوية!
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صفقة عقارية في الجنة... كنيسة مكسيكية تبيع أراضٍ سماوية!

تقدم كنيسة في المكسيك فرصة للمؤمنين لشراء قطع أرض في الجنة، حيث يدعي القس إنتومز أنه حصل على "إذن إلهي" لبيع هذه العقارات السماوية مقابل 100 دولار للمتر المربع.

وقد انتشرت صور الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر كتيبًا يتضمن وصفًا تفصيليًا لـ "بيت السحاب". يتضمن الكتيب رسمًا توضيحيًا لعائلة تصعد سلمًا ذهبيًا إلى منزلها السماوي الجديد، كما يوضح أن الكنيسة تقبل طرق الدفع المتنوعة مثل PayPal وGoogle Pay وVisa وMastercard وAmerican Express.

ويشير البعض إلى أن الكنيسة قد جنت حتى الآن ملايين الدولارات من بيع هذه الأراضي السماوية، مما دفع البعض لوصفها بـ "أكبر صفقة عقارية على هذا الكوكب".

ولكن، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها محاولة بيع عقارات في الجنة. ففي عام 2018، ألقت السلطات القبض على قس في زيمبابوي بعد بيعه "تذاكر إلى الجنة" لأفراد جماعته مقابل 533 دولارًا للشخص الواحد. وفي العام الماضي، أقنع قس في أوغندا العديد من أتباعه ببيع ممتلكاتهم، بما في ذلك الأراضي والماشية، لتمويل مشترياتهم من الجنة.

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