لزيادة الإنتاجية والتوظيف... أول بلد أوروبي يعتمد أسبوع عمل من 6 أيام

في خطوة مثيرة للجدل، قدمت اليونان أسبوع عمل مدته ستة أيام لبعض الشركات بهدف تعزيز الإنتاجية والتوظيف. وتعارض هذه الخطوة الاتجاه العالمي نحو استكشاف أسبوع عمل أقصر، وقد دخلت اللائحة حيز التنفيذ في الأول من تموز.

بموجب التشريع الجديد، الذي أُقر العام الماضي كجزء من مجموعة أوسع من قوانين العمل، يمكن لموظفي الشركات الخاصة التي تعمل على مدار الساعة اختيار العمل لمدة ساعتين إضافيتين يوميًا أو ثماني ساعات إضافية أسبوعيًا. هذا يعني أن أسبوع العمل التقليدي المكون من 40 ساعة يمكن تمديده إلى 48 ساعة أسبوعيًا لبعض الشركات. ومع ذلك، لا تشمل المبادرة العاملين في مجال الخدمات الغذائية والسياحة.

وأكدت حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، المؤيدة للأعمال، أن هذا الإجراء "موجه نحو النمو بشكل عميق". الهدف منه هو دعم الموظفين الذين لا يحصلون على تعويضات كافية عن العمل الإضافي والمساعدة في القضاء على مشكلة العمل غير المعلن عنه.