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أجرت اختبار الحمض النووي لعائلتها عن طريق التسلية... ولكن النتيجة دمّرت الجميع!

منوعات
2024-07-03 | 16:58
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أجرت اختبار الحمض النووي لعائلتها عن طريق التسلية... ولكن النتيجة دمّرت الجميع!
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أجرت اختبار الحمض النووي لعائلتها عن طريق التسلية... ولكن النتيجة دمّرت الجميع!

شاركت إحدى النساء قصتها الشخصية على موقع Reddit حول تجربتها مع اختبار الحمض النووي، وكيف أثرت نتائجه على حياتها وعائلتها.

ووفق موقع "إكسبرستحدثت الابنة مع والدتها حول تاريخ عائلتها، ورغم أن الأم تفاجأت في البداية، تعهدت بالإجابة على جميع استفسارات ابنتها.

وأوضحت الابنة المجهولة: "شجعتني أمي على التواصل مع هذا الرجل"، في إشارة إلى والدها البيولوجي. والدها الذي قام بتربيتها، والذي كان أبًا عظيمًا، قد توفي قبل 20 عامًا. لسوء الحظ، أصبح الأب البيولوجي مدمنًا على الكحول وتوفي بعد وقت قصير من ارتباطهما.

وقطعت الابنة الآن علاقتها بوالدتها ولم تتحدث معها منذ خمس سنوات، ما أدّى إلى كسر قلب الأم، البالغة من العمر الآن 73 عاما، الّتي تفهمت غضب ابنتها وقالت: "لقد حان الوقت... إنه عقابي".

وتحدثت الابنة عن تأثير اختبار الحمض النووي وقالت: "القصة طويلة، ولكن يكفي القول إن إجراء اختبار الحمض النووي ثم مشاركة الأخبار بشكل عشوائي يمكن أن يأتي بنتائج عكسية سيئة".

وأضافت، وهي تشجع الآخرين على التفكير قبل اتخاذ نفس الخطوة: "ربما تحتاج بعض الأسرار إلى أن تبقى أسرارًا وقد فقدت الآن الأشخاص الذين أحببتهم بسبب خطأ...".

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الحمض النووي

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أم.

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