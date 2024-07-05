هاجمها تمساح واختفت... ما عثرت عليه الشرطة الأسترالية كان مرعبًا!

هاجمها تمساح واختفت... ما عثرت عليه الشرطة الأسترالية كان مرعبًا!

أعلنت الشرطة الأسترالية الخميس أنها عثرت على بقايا قد تكون لفتاة تبلغ 12 عاماً تعرّضت لـ"هجوم تمساح" خلال ممارستها السباحة قرب بلدة نائية في شمال أستراليا.



وبعد تفتيش الموقع، قالت الشرطة إنها عثرت على بقايا "تعتقد أنها لطفلة مفقودة تبلغ 12 عاما".



وقالت إيريكا غيبسون من شرطة الإقليم الشمالي إنّ "هذه أخبار مدمرة للعائلة والسكان وكل من شارك في عمليات البحث".



وفُقدت المراهقة مساء الثلاثاء عندما كانت تسبح في بلدة مانغو كريك الصغيرة التي يقطنها سكان أصليون تقع على بعد حوالى سبع ساعات بالسيارة جنوب غرب داروين، عاصمة الإقليم الشمالي في أستراليا.



وأوضح بيان لشرطة الإقليم الشمالي أن "التقارير الأولية تشير إلى أن الطفلة تعرّضت لهجوم تمساح".



وهجمات التماسيح تُعتبر نادرة في هذه الولاية الريفية في شمال أستراليا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



