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ضمن مراسم زواج ابنه... أغنى رجل في آسيا يقيم حفل زفاف جماعي للفقراء

منوعات
2024-07-05 | 07:30
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ضمن مراسم زواج ابنه... أغنى رجل في آسيا يقيم حفل زفاف جماعي للفقراء
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ضمن مراسم زواج ابنه... أغنى رجل في آسيا يقيم حفل زفاف جماعي للفقراء

ضمن مراسم زواج ابنه... أغنى رجل في آسيا يقيم حفل زفاف جماعي للفقراء

أقام الملياردير الهندي موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، احتفالات فخمة بمناسبة زواج ابنه وقام بتنظيم حفل زفاف جماعي لـ52 ثنائياً من الفقراء، وفق وكالة "فرانس برس".

وشارك أمباني (67 عاماً) الذي يرأس مجموعة "ريلاينس إندستريز" مع عائلته في هذه الحفلة التي ضمّت نحو 800 ضيف وأقيمت في مقر المجموعة في نافي مومباي.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنّ كل ثنائي حصل على مجوهرات زفاف ذهبية وفضية بالإضافة إلى 1200 دولار نقداً ومواد استهلاكية "تكفي لعام كامل".

وأشارت إلى أنّ حفلة الزفاف الجماعي تؤكّد "التزام عائلة أمباني بالرعاية الاجتماعية ودعم المجتمع"، مضيفةً انّ "العائلة ملتزمة بمواصلة دعم مئات حفلات الزفاف المماثلة في مختلف أنحاء البلاد".

ومن المقرر أن يتزوج أنانت، الابن الأصغر لموكيش أمباني، وخطيبته راديكا ميرشانت، وكلاهما يبلغان 29 عاماً، ضمن احتفال هندوسي يستمر ثلاثة أيام في مومباي، العاصمة المالية للهند، بدءاً من 12 تموز.

وأقيمت احتفالات قبيل هذا الموعد استمرت ثلاثة أيام، في ولاية غوجارات غرب الهند خلال شباط، دُعي إليها 1500 ضيف، بالإضافة إلى رحلة بحرية لـ 1200 ضيف في البحر الأبيض المتوسط، واحتفال في معبد هندوسي شُيّد خصيصاً للمناسبة، وحفلات موسيقية للنجمة ريهانا وفرقة "باك ستريت بويز" الأميركية.

وفي العام 2018، نظم موكيش أمباني حفلة زفاف لابنته قيل إنّها كلفت مئة مليون دولار واعتُبر أغلى احتفال يُقام في الهند على الإطلاق. وقد أحيته المغنية الأميركية بيونسيه.

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