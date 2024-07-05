في الإكوادور... عملية دراماتيكية تنتهي بتحرير رهائن لدى عصابة خطيرة والشرطة توثّق اللحظة! (فيديو)

أنقذ الجيش في الإكوادور 49 من عمال المناجم الذين اختطفتهم عصابة "لوس لوبوس"، إحدى أكثر العصابات وحشية في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.وأظهرت مقاطع الفيديو التي تداولها رواد مواقع التواصل القوات وهي تسير عبر غابة في بلدة سانتا مارثا الريفية، على بعد 217 ميلاً جنوب العاصمة كيتو، قبل عثورها على المجموعة في معسكر مؤقت يوم الأربعاء الفائت.وقال الجيش إن الجنود واجهوا في البداية إطلاق نار من 23 عضوًا على الأقل من العصابة قبل فرارهم، في حين لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.وعثرت القوات في وقت لاحق على معسكر مغطى بالقماش والأعمدة حيث تم العثور على عمال المناجم راكعين على الأرض وأيديهم موضوعة على أعناقهم.وتمكن الجنود من السيطرة على أعضاء العصابة دون وقوع أي حادث.وأظهر مقطع فيديو سجله أحد الجنود جندياً أثناء استجوابه أحد أفراد العصابة الذي ادعى أنه جاء من كولومبيا. كما عثرت القوات لاحقاً على جثث خمسة أشخاص قتلوا في السابق في المعسكر.وصنفت الإكوادور عصابة "لوس بولوس" على أنها جماعة إرهابية وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليها وعلى زعيمها في شهر حزيران الفائت.كما اتُهمت العصابة بالتخطيط لاغتيال المرشح الرئاسي الإكوادوري فرناندو فيلافيسينسيو في عام 2023.