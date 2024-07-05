مرور 100 عام على اختراع سلطة "السيزر" الشهيرة... أين تم اختراعها؟

يصادف يوم أمس، الرابع من تموز، الذكرى المئوية لاختراع "سلطة السيزر" أو Ceasar Salad، الطبق الشهير الذي أصبح عنصرًا أساسيًا في قوائم الطعام حول العالم والّذي تم اختراعه هذا الطبق في عام 1924 صاحب المطعم الإيطالي الأميركي سيزار كارديني، ولا يزال يحتل مكانة خاصة بين رواد المطاعم.

تعود قصة سلطة السيزر إلى عطلة نهاية أسبوع مزدحمة في الرابع من تموز بمطعم سيزار كارديني في تيجوانا، المكسيك. وفقًا للأسطورة، نفدت لوازم المطبخ لدى كارديني، مما دفعه إلى الارتجال بما كان متاحًا لديه.

ووُلد الإبداع الأصلي من مزيج بسيط من الخس الروماني، الثوم، الخبز المحمص، جبنة البارميزان، البيض المسلوق، زيت الزيتون، وصلصة ورسيستيرشاير. وقد تذكرت روزا، ابنة كارديني، أن والدها كان يقدم السلطة على الطاولة بإلقائها، مما أضفى لمسة من الدراما على التقديم.

على مر السنين، خضعت سلطة السيزر لتعديلات وتحسينات عديدة. لم تكن الأنشوجة، وهي عنصر أساسي في النسخة الحديثة، جزءًا من الوصفة الأصلية، لكنها أضيفت لاحقًا لتعزيز النكهة. تطورت أيضًا صلصة السلطة الكريمية المميزة، والتي غالبًا ما تحتوي على صفار البيض النيئ، عصير الليمون، خردل ديجون، والثوم، لتناسب مختلف الأذواق والتفضيلات الغذائية.