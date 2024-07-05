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بسبب جوعه... حيوان غريب يقتحم حديقة بشكل مفاجئ: هذا ما فعله!
منوعات
2024-07-05 | 11:15
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بسبب جوعه... حيوان غريب يقتحم حديقة بشكل مفاجئ: هذا ما فعله!
بسبب جوعه... حيوان غريب يقتحم حديقة بشكل مفاجئ: هذا ما فعله!
اقتحم حيوان ثعلب الماء حديقة في دالتون غيتس في دارلينغتون ببريطانيا واتجه مباشرةً نحو البركة لتناول الأسماك اليابانية الموجودة فيها.
وقال ريتشارد سكار، صاحب مركز حديقة Paddock Farm إن كاميرات المراقبة التقطت الحيوان أثناء مغادرته مع سمكة في فمه.
وأظهرت اللقطات الحيوان وهو يخرج بسرعة من البركة في وقت متأخر من الليل ويتجول في الحديقة.
واكتشف السيد سكار جثث الأسماك بجانب حوض السباحة في وقت سابق من هذا العام، واضطر إلى نقل الأسماك المتبقية إلى الداخل بعدما قضى الحيوان على مخزونه بالكامل.
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