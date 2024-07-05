قررت بيع صندوق جدّها القديم في مزاد علني... لكن ما حصل معها لاحقاً غيّر حياتها!

بيع صندوق يحتوي على قطع من الأواني الفخارية المزخرفة في مزاد علني مقابل 200 ألف جنيه إسترليني.

وقالت جيل ستيوارت إن جدها ترك لها هذا الصندوق الذي حصل عليه أثناء وجوده في الصين لكنه افترض أنه عديم القيمة.

وفي التفاصيل، رأت جيل الصندوق بعد ذهابها إلى علية منزلها في بينيوورث، لينكونشاير، لأخذ زينة عيد الميلاد الخاصة بها وفكرت في رميه في سلة المهملات، إلا أنها قررت أن تأخذه إلى دار John Taylors في لاوث لبيعه.

وقام جدها بجمع هذه القطع بين عامي 1899 و1901 واحتفظ بملاحظات عن البعض منها موضحًا بالتفصيل علامة العهد والتصميم والمسؤول عن الأضرار التي لحقت بها.

وحصلت ستيوارت على الصندوق بعد وفاة جدها، وأخذته إلى منزلها في لينكولنشاير في عام 2002 ووضعته في العلية.

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