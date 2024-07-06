أرادت تقديمه كذبيحة لشفيعة إحدى العصابات... "ساحرة" تقرر التضحية بطفل صغير وهذا ما حلّ بها!

قُتلت امرأة مكسيكية يعتقد أنها ساحرة بعدما حاولت خطف طفل يبلغ من العمر 18 شهرًا بقصد قتله وتقديمه كذبيحة لقديسة إحدى العصابات.وأخبرت ماريا غوادالوبي إبن أخيها، والد الطفل، أنها تعتقد أن أحد أفراد الأسرة قد تجسد من جديد في صورة ابنه، حسبما ذكرت صحيفة نورتي ديجيتال المحلية.واقتحمت غوادالوبي لاحقاً منزل الطفل وحاولت أخذه بالقوة، إلا أن والده قاومها وضربها بمضرب "بيسبول" وقتلها.وطلبت غوادالوبي من إبن أخيها سابقاً أن يعطيها الطفل لتقدّمه كذبيحة لسانتا مويرتي، شفيعة العصابات المكسيكية.وكشفت وسائل الإعلام المكسيكية أن غوادالوبي معروفة بكونها ساحرة تمارس العبادة الشيطانية في منزلها في خواريز بالمكسيك.وسلّم والد الطفل نفسه إلى السلطات هذا الأسبوع لكن تم إطلاق سراحه بعد 48 ساعة من دون توجيه إتهامات له.