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مأساة تصيب عائلة في فلوريدا بعد وفاة طفلها: قصّة مؤثرة وهذه تفاصيلها!

منوعات
2024-07-06 | 13:49
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مأساة تصيب عائلة في فلوريدا بعد وفاة طفلها: قصّة مؤثرة وهذه تفاصيلها!
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مأساة تصيب عائلة في فلوريدا بعد وفاة طفلها: قصّة مؤثرة وهذه تفاصيلها!

مأساة تصيب عائلة في فلوريدا بعد وفاة طفلها: قصّة مؤثرة وهذه تفاصيلها!

استعد رجل وزوجته للحظة قدوم طفلهما الأول بفارغ الصبر، لكنهما عادا إلى المنزل مع جرة تحتوي على رماده فقط بعد موته.

 

وقرر نيت وجيسي مشاركة تجربتهما المؤلمة في مقطع فيديو نشرته جيسي عبر حسابها على تيك توك.

 

وفي التفاصيل، دخل الزوجان إلى المستشفى قبل عيد الميلاد مباشرة، إلا أن ابنهما وُلد ميتاً في 25 كانون الأول الفائت.

 

وأظهرت لقطات كاميرات جرس الباب في منزلهما لحظة حزن جيسي ونيت بعد وفاة ابنهما وحرق جثته.

 

وقالت جيسي: "لقد تحطم عالمنا بينما كنا نواجه خسارة لا يمكن تصورها، حتى مع استمراري في العمل".

 

وأمضى الزوجان يومهما في المستشفى مع طفلهما، وتجمع أفراد الأسرة حولهما وهم يقومون بالغناء للطفل.

 

ولفتت جيسي إلى أن أصعب لحظة بالنسبة لها كانت مشاهدة الممرضة وهي تغطي سرير ابنها بغطاء أبيض وتدفعه بعيدًا.

 

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