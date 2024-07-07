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مدينة مكسيكية تحتفل بعيد سلطة سيزر المئة... إليكم قصة ابتكار هذا الطبق اللذيذ!
منوعات
2024-07-07 | 11:46
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مدينة مكسيكية تحتفل بعيد سلطة سيزر المئة... إليكم قصة ابتكار هذا الطبق اللذيذ!
تحتفل مدينة تيخوانا الواقعة على الحدود المكسيكية الأميركية، بالذكرى المئوية لطبق محلي حظي بشهرة عالمية هو سلطة سيزر، ابتُكر في أحد مطاعم المدينة المكسيكية بحسب معظم المؤرخين.
وابتُكرت سلطة سيزر بشكل سريعة على يدي الطاهي الإيطالي سيزار كارديني، الذي افتتح مطعماً في تيخوانا خلال عشرينات القرن الفائت.
ويشير مؤرخون محليون إلى أنّ تاريخ اختراع هذا الطبق يعود إلى الرابع من تموز 1924 عندما عبر عدد كبير من الأميركيين الحدود للاحتفال بيوم الاستقلال وتناول الكحول، وهو مشروب كان من المستحيل العثور عليه شمال ريو غراندي في ظل الحظر المفروض منذ العام 1920.
وفي ظل عدد كبير من الزبائن ونقص في المكونات، وضع الطاهي الإيطالي كل ما تبقى من مكوّنات في يديه داخل وعاء خشبي.
وبعد مرور قرن على ذلك، يواصل مطعم "سيزرز" في تيخوانا، أحد أكثر المطاعم الشهيرة في المدينة، إعداد السلطة بحضور الزبائن وبالطريقة نفسها التي كان يتبعها قبل مئة عام.
ومكوّنات هذا الطبق ثابتة: الخس وزيت الزيتون والثوم والخردل والفلفل الطازج والصلصة الإنكليزية والليمون الطازج والبيض المسلوق.
وتوضَع كل هذه المكوّنات في وعاء من خشب البلوط، ثم تُرَش عليها طبقة من جبنة البارميزان، على قول إفراين مونتويا، وهو المعدّ الرئيسي لهذا الطبق في المطعم الواقع في شارع الثورة.
وعلى مدى قرن، تم إدخال مكوّنات جديدة كسمك الأنشوفة إلى السلطة التي ابتكرها سيزار كارديني، مع المحافظة على المكونات الرئيسية فيها، بحسب كلاوديو بوبليت، وهو مؤلف كتاب عُرض الجمعة ضمن احتفالات الذكرى المئوية لسلطة سيزر.
وأشار بوبليت إلى أنّ هذه السلطة عالمية لأنّها تُحضَّر من مكوّنات أساسية في النظام الغذائي للإنسان، كزيت الزيتون والجبنة والخس.
وبالإضافة إلى الكتاب، كُشف النقاب عن منحوتة بارتفاع مترين تخلّد ذكرى سيزار كارديني عند مدخل فندق ومطعم "سيزرز".
وعلى بعد مئات الكيلومترات من تيخوانا، شهدت مدينة حدودية أخرى هي سيوداد خواريز، ابتكار مشروب مارغريتا، وهو كوكتيل شهير يشكّل تكيلا مكوّنه الرئيسي، في حانة على بعد أمتار قليلة من الجسر الذي يربط البلدين.
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