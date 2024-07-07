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"لقد كان الأمر صادمًا"... طائرة تضطر لتغيير مسارها بعد تعرضها لصدمة برق وهذا ما حصل!
منوعات
2024-07-07 | 14:12
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"لقد كان الأمر صادمًا"... طائرة تضطر لتغيير مسارها بعد تعرضها لصدمة برق وهذا ما حصل!
تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية لصدمة برق وهي في طريقها إلى مطار هيثرو، مما اضطرها إلى تحويل مسارها بشكل عاجل.
واضطرت رحلة الخطوط الجوية البريطانية المتجهة من شتوتغارت إلى مطار هيثرو إلى تحويل مسارها إلى مطار جاتويك بعد أن ضربتها صاعقة، وفقما نقل موقع
ذا صن
.
وقال الراكب جيكو: "كان طاقم الخطوط الجوية البريطانية مذهلاً عندما تعرضت رحلتنا لضربة صاعقة أثناء اقترابنا من مطار هيثرو... لقد كان الأمر صادمًا. كان لا بد من تحويل الرحلة إلى مطار جاتويك."
وتأخرت الرحلة المحولة أقل من ساعة بقليل في مطار جاتويك الساعة 2.24 بعد ظهر اليوم الأحد.
وتم نقل الركاب من جاتويك إلى مطار هيثرو بعد النزول.
وتُظهر خريطة Flightaware كيف رسمت الطائرة مسارًا سلسًا قبل أن تدور فجأة وتتعرج بعيدًا عن مطار هيثرو.
وقالت الخطوط الجوية البريطانية: "تم تحويل رحلة BA919 إلى مطار جاتويك في وقت سابق من بعد ظهر اليوم بسبب الظروف الجوية المتعلقة بالمنطقة."
"هبطت الرحلة قبل الساعة الثانية بعد الظهر بقليل. وتم نقل العملاء من مطار جاتويك إلى مطار هيثرو."
وقال متحدث باسم مطار هيثرو إن الحادث يخص الخطوط الجوية البريطانية.
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