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صوفيا تلفت الأنظار بحضورها عرض أزياء جدها إيلي صعب في باريس! (صور)
منوعات
2024-07-08 | 05:00
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صوفيا تلفت الأنظار بحضورها عرض أزياء جدها إيلي صعب في باريس! (صور)
صوفيا تلفت الأنظار بحضورها عرض أزياء جدها إيلي صعب في باريس! (صور)
نشر كل من إيلي جونيور صعب وزوجته كريستينا مراد صورة جمعتهما بابنتهما صوفيا التي لفتت الأنظار خلال عرض أزياء جدها في أسبوع الموضة في باريس.
وفي التفاصيل، تألقت صوفيا ولفتت الأنظار بحضورها عرض أزياء جدها المصمم العالمي إيلي صعب في باريس وبدت بغاية الفرح والحماس أثناء حضورها العرض المميز.
وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجمال الطفلة الشقراء وملامح صوفيا الناعمة.
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