أصدر الديوان الملكي السعودي بياناً أعلن فيه وفاة الأميرة سلطانه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وجاء في البيان الرسمي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة سلطانه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها إن شاء الله يوم غدٍ الاثنين الموافق 2 / 1 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وأضاف "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".