انتحل صفة ممثلها المفضل وخدعها... امرأة تتعرض لعملية احتيال كبيرة: ما القصّة؟

تعرضت إحدى المعجبات بالممثل والمخرج الأميركي كيفن كوستنر للخداع من قبل رجل انتحل صفة النجم وطالبها بدفع 200 جنيه إسترليني مقابل رؤيته.وفي التفاصيل، بدأت إيلين ليكس بمتابعة صفحة النجم الأميركي على فيسبوك منذ بضعة أشهر بعد اعتقادها أنها صفحته الرسمية.وطلب الرجل منها بعدما قامت بمتابعة الصفحة شراء قسيمة "أبل" بقيمة 100 جنيه إسترليني إذا أرادت مقابلة النجم الشهير، الأمر الذي دفعها لشراء قسيمتين.واتصل شخص لاحقاً بليكس وطلب منها الانتقال إلى أميركا حيث ستُعرض عليها وظيفة جديدة وشقة.ومن جهتها، قالت ليكس لوكالة "بي بي سي" البريطانية: "تلقيت بعد ذلك رسالة تفيد بأنني تعرضت للاحتيال وأنني سأضطر إلى شراء بطاقة عضوية VIP بأكثر من 1000 جنيه إسترليني من أجل مقابلة كوستنر".واتصل الرجل بليكس مرة أخرى وتظاهر بأنه من فريق إدارة كوستنر وأخبرها أن المكالمة لم تكن من الممثل وأنه كان يستخدم صوته ووجهه للاحتيال على الناس.ومن جهتها، قالت ليكس: "أنا عاطلة عن العمل وخسرت الكثير من المال، لذا فأنا لست سعيدةً جدًا".