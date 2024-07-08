حادث صادم... شرطي "غاضب" يوقف سائق سيارة أجرة بشكل مفاجئ وراكب يوثق اللحظة! (فيديو)

علق راكب استقل سيارة "أوبر" في حادث صادم في ميامي بأميركا بعدما أوقف شرطي غاضب سائق السيارة واقتاده بعيداً وهو مكبل اليدين.وأظهر مقطع فيديو المشهد بعد توقف السيارة وسماع الشرطي وهو يسأل السائق عن رخصة القيادة الخاصة به ووثائق التسجيل والتأمين.ووفقاً لشرطة ميامي، كانت السيارة المذكورة تمنع حركة المرور أثناء نزول أحد الركاب منها في مكان غير مصرح به في مطار ميامي الدولي.وبدا سائق السيارة مذهولاً عندما هرع لتقديم المعلومات، ولكن عندما طلب المزيد من الوقت لجمع المستندات، اعتقد الشرطي أنه يتقصد التأخير.ونظر السائق بعصبية إلى الراكب وطلب منه تسجيل ما يحدث، ثم وصف الشرطي بعد حديثه معه بأنه "عدواني".واعتذر الشرطي منه قائلاً: "أعتذر منك ولكن عليك أن تفعل ما يُطلب منك"، ثم هدد بسحبه من السيارة بحال قرر عدم تسليمه المستندات المطلوبة.وتصاعد التوتر بشكل مفاجئ بين الطرفين، إذ فقد الضابط أعصابه وانتزع الأوراق من حضن السائق وقال: "أعطني التسجيل والتأمين اللعين وتوقف عن اللعب معي".وبعد حصول جدال بينهما حول أوراق التأمين، شوهد الشرطي وهو يسحب السائق من السيارة قبل ضربه بنافذة السيارة.وطلب الشرطي منه وضع يديه خلف ظهره وشدّ الأصفاد على معصميه قبل أن يأخذه إلى سيارة الشرطة.