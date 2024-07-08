الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"إنها قاتلة محترفة"...رجل يكتشف معلومات صادمة عن والدته بأغرب طريقة ممكنة!
منوعات
2024-07-08 | 10:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"إنها قاتلة محترفة"...رجل يكتشف معلومات صادمة عن والدته بأغرب طريقة ممكنة!
"إنها قاتلة محترفة"...رجل يكتشف معلومات صادمة عن والدته بأغرب طريقة ممكنة!
تحدث رجل عن صدمته عندما بحث عن والدته على محرك البحث التابع لغوغل، ليكتشف أنها قاتلة محترفة، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وفي التفاصيل، كانت علاقة ترافيس هولمان بوالدته ليندا متدهورة نوعا ما، كونها تخلت عنه عندما كان عمره 11 عامًا وانتقلت ليندا للعيش مع صديقها مارك ماكولوم.
وبعد وفاة والده، اهتمت عمة ترافيس وخالته بتربيته، وكان يرى أمه مرتين في السنة ويتحدثان عبر الهاتف.
وكان ترافيس قلقًا بشأن والدته وكان فضوليًا لمعرفة ما سيجده من معلومات حولها، لذلك قام بالبحث عن اسمها عبر الإنترنت، ليكتشف أنه تم القبض عليها لإطلاق النار على صديقها.
وحُكم على ليندا بالسجن لمدة 28 عامًا بعد إدانتها بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، وواصل ترافيس علاقته مع والدته على الرغم من اكتشافه.
وقال ترافيس إنه انصدم للغاية عندما علم أن والدته حُكم عليها بالسجن لمدة طويلة، وعلى الرغم من أن والدته كانت تعاني من إدمان الكحول والكثير من المشاكل النفسية، إلا أنها كانت أمًا محبة وحنونة للغاية.
وقال ترافيس إن والدته تكافح الآن سرطان الثدي، للمرة الثانية منذ أن كانت في السجن وخضعت لعملية استئصال ثدييها وتقوم بالعلاج الكيميائي.
آخر الأخبار
منوعات
قاتلة
محترفة"...رجل
يكتشف
معلومات
صادمة
والدته
بأغرب
طريقة
ممكنة!
التالي
صوفيا تلفت الأنظار بحضورها عرض أزياء جدها إيلي صعب في باريس! (صور)
"لقد كان الأمر صادمًا"... طائرة تضطر لتغيير مسارها بعد تعرضها لصدمة برق وهذا ما حصل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-05-17
"أنا مستعدة للرحيل"... شابة تثير الجدل بعد قرارها بإنهاء حياتها بطريقة صادمة!
منوعات
2024-05-17
"أنا مستعدة للرحيل"... شابة تثير الجدل بعد قرارها بإنهاء حياتها بطريقة صادمة!
0
منوعات
2024-06-29
بطريقة صادمة وغير متوقعة... شابة تتغلّب على "رهاب العناكب"! (فيديو)
منوعات
2024-06-29
بطريقة صادمة وغير متوقعة... شابة تتغلّب على "رهاب العناكب"! (فيديو)
0
صحة وتغذية
2024-06-28
أمراض القلب "الصامتة" تفتك بالبالغين... دراسة جديدة تكشف معلومات صادمة!
صحة وتغذية
2024-06-28
أمراض القلب "الصامتة" تفتك بالبالغين... دراسة جديدة تكشف معلومات صادمة!
0
أمن وقضاء
2024-06-25
عصابة نفّذت العديد من عمليات سرقة بطريقة احتيالية... "المعلومات" كشفت هويات أفرادها وأوقفت الرأس المدبّر
أمن وقضاء
2024-06-25
عصابة نفّذت العديد من عمليات سرقة بطريقة احتيالية... "المعلومات" كشفت هويات أفرادها وأوقفت الرأس المدبّر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:00
ممر للحياة البرية... مشروع طموح لحماية أسود الجبال في كاليفورنيا
منوعات
16:00
ممر للحياة البرية... مشروع طموح لحماية أسود الجبال في كاليفورنيا
0
منوعات
15:25
إزهار شتوي نادر في تشيلي في أكثر الصحاري جفافا على الأرض
منوعات
15:25
إزهار شتوي نادر في تشيلي في أكثر الصحاري جفافا على الأرض
0
منوعات
10:48
"لا داعي للخوف"... بعد تشخيص الأطباء المطمئن وأعراضها البسيطة: مصير مأساوي كان بانتظار الأم الثلاثينية!
منوعات
10:48
"لا داعي للخوف"... بعد تشخيص الأطباء المطمئن وأعراضها البسيطة: مصير مأساوي كان بانتظار الأم الثلاثينية!
0
منوعات
10:38
"أسوأ زميلة على الإطلاق"... سممت صديقتها بسبب هوسها بابنها: حادثة مروّعة بتفاصيل صادمة!
منوعات
10:38
"أسوأ زميلة على الإطلاق"... سممت صديقتها بسبب هوسها بابنها: حادثة مروّعة بتفاصيل صادمة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:42
توقيف 4 مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة
أمن وقضاء
12:42
توقيف 4 مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة
0
فنّ
2024-07-02
معلومات جديدة تُكشف حول زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون... إليكم تفاصيل إطلالة العروس وشهر العسل!
فنّ
2024-07-02
معلومات جديدة تُكشف حول زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون... إليكم تفاصيل إطلالة العروس وشهر العسل!
0
أخبار دولية
07:22
روسيا: الأضرار المسجلة في كييف تسبب بها سقوط صاروخ للدفاع الجوي الأوكراني
أخبار دولية
07:22
روسيا: الأضرار المسجلة في كييف تسبب بها سقوط صاروخ للدفاع الجوي الأوكراني
0
آخر الأخبار
12:45
رويترز نقلا عن مصدر مطلع: المبعوث الأميركي مكغورك في القاهرة وسيزور إسرائيل هذا الأسبوع لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن
آخر الأخبار
12:45
رويترز نقلا عن مصدر مطلع: المبعوث الأميركي مكغورك في القاهرة وسيزور إسرائيل هذا الأسبوع لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
من إهدن... فرصة جديدة للفرح والاستثمار بالفنون
تقارير نشرة الاخبار
13:47
من إهدن... فرصة جديدة للفرح والاستثمار بالفنون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حظوظ هاريس بالرئاسة…
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حظوظ هاريس بالرئاسة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
فرنسا بعد الانتخابات... خيارات الحكم والحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
فرنسا بعد الانتخابات... خيارات الحكم والحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
غابرييل اتال.. باق رئيسًا لوزراء فرنسا
تقارير نشرة الاخبار
13:39
غابرييل اتال.. باق رئيسًا لوزراء فرنسا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الانتخابات التشريعية الفرنسية أنتجت برلمانا غير متجانس.. هكذا توزعت الأرقام
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الانتخابات التشريعية الفرنسية أنتجت برلمانا غير متجانس.. هكذا توزعت الأرقام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عين منصوري على استمرار التعاون مع المصارف المراسلة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عين منصوري على استمرار التعاون مع المصارف المراسلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
انقطاع الكهرباء يهدد المطار والحل بيد العراق
تقارير نشرة الاخبار
13:22
انقطاع الكهرباء يهدد المطار والحل بيد العراق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
عاشوراء في الجنوب لا توقفها حرب!
تقارير نشرة الاخبار
13:19
عاشوراء في الجنوب لا توقفها حرب!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
هذا ما نصّ عليه القرار 1701
تقارير نشرة الاخبار
13:17
هذا ما نصّ عليه القرار 1701
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
08:56
ابنة عمر دياب تثير الجدل... إطلالة جريئة "لا تتناسب مع المجتمع الشرقي" (صور)
فنّ
08:56
ابنة عمر دياب تثير الجدل... إطلالة جريئة "لا تتناسب مع المجتمع الشرقي" (صور)
2
منوعات
07:23
وفاة الأميرة سلطانه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود
منوعات
07:23
وفاة الأميرة سلطانه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود
3
منوعات
05:00
صوفيا تلفت الأنظار بحضورها عرض أزياء جدها إيلي صعب في باريس! (صور)
منوعات
05:00
صوفيا تلفت الأنظار بحضورها عرض أزياء جدها إيلي صعب في باريس! (صور)
4
فنّ
14:22
ناصيف زيتون: انا اليوم مش بس بلدي التاني لبنان صرت صهرو كمان!
فنّ
14:22
ناصيف زيتون: انا اليوم مش بس بلدي التاني لبنان صرت صهرو كمان!
5
أخبار لبنان
11:50
رسالة من الرئيس الايراني المنتخب لنصر الله... هذا ما جاء فيها
أخبار لبنان
11:50
رسالة من الرئيس الايراني المنتخب لنصر الله... هذا ما جاء فيها
6
أخبار دولية
16:37
الآلاف نزلوا الى الساحات للإحتفال بنتائج الإنتخابات الفرنسية وفوز اليسار
أخبار دولية
16:37
الآلاف نزلوا الى الساحات للإحتفال بنتائج الإنتخابات الفرنسية وفوز اليسار
7
اسرار
01:09
أسرار الصحف المحلية 8-7-2024
اسرار
01:09
أسرار الصحف المحلية 8-7-2024
8
أمن وقضاء
09:47
القاصر فرح غادرت منزل شقيقها ولم تعُد... وقوى الأمن تعمّم صورتها
أمن وقضاء
09:47
القاصر فرح غادرت منزل شقيقها ولم تعُد... وقوى الأمن تعمّم صورتها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More