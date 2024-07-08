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"إنها قاتلة محترفة"...رجل يكتشف معلومات صادمة عن والدته بأغرب طريقة ممكنة!

منوعات
2024-07-08 | 10:36
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&quot;إنها قاتلة محترفة&quot;...رجل يكتشف معلومات صادمة عن والدته بأغرب طريقة ممكنة!
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"إنها قاتلة محترفة"...رجل يكتشف معلومات صادمة عن والدته بأغرب طريقة ممكنة!

"إنها قاتلة محترفة"...رجل يكتشف معلومات صادمة عن والدته بأغرب طريقة ممكنة!

تحدث رجل عن صدمته عندما بحث عن والدته على محرك البحث التابع لغوغل، ليكتشف أنها قاتلة محترفة، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وفي التفاصيل، كانت علاقة ترافيس هولمان بوالدته ليندا متدهورة نوعا ما، كونها تخلت عنه عندما كان عمره 11 عامًا وانتقلت ليندا للعيش مع صديقها مارك ماكولوم. 

وبعد وفاة والده، اهتمت عمة ترافيس وخالته بتربيته، وكان يرى أمه مرتين في السنة ويتحدثان عبر الهاتف. 

وكان ترافيس قلقًا بشأن والدته وكان فضوليًا لمعرفة ما سيجده من معلومات حولها، لذلك قام بالبحث عن اسمها عبر الإنترنت، ليكتشف أنه تم القبض عليها لإطلاق النار على صديقها.

وحُكم على ليندا بالسجن لمدة 28 عامًا بعد إدانتها بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، وواصل ترافيس علاقته مع والدته على الرغم من اكتشافه.

وقال ترافيس إنه انصدم للغاية عندما علم أن والدته حُكم عليها بالسجن لمدة طويلة، وعلى الرغم من أن والدته كانت تعاني من إدمان الكحول والكثير من المشاكل النفسية، إلا أنها كانت أمًا محبة وحنونة للغاية.

وقال ترافيس إن والدته تكافح الآن سرطان الثدي، للمرة الثانية منذ أن كانت في السجن وخضعت لعملية استئصال ثدييها وتقوم بالعلاج الكيميائي.

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