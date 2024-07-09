الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

خلال إقلاعها من لوس أنجلوس... طائرة بوينغ تفقد إحدى عجلاتها! (فيديو)

منوعات
2024-07-09 | 01:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
خلال إقلاعها من لوس أنجلوس... طائرة بوينغ تفقد إحدى عجلاتها! (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
خلال إقلاعها من لوس أنجلوس... طائرة بوينغ تفقد إحدى عجلاتها! (فيديو)

فقدت طائرة بوينغ عجلة أثناء إقلاعها من مطار لوس أنجلوس الإثنين، في حلقة جديدة من مسلسل الانتكاسات والأعطال الفنية التي تراكمها المجموعة الأميركية العملاقة في مجال صناعة الطائرات.

وأكّدت شركة الطيران الأميركية "يونايتد إيرلاينز" المشغّلة للطائرة وقوع الحادث، مشيرة في بيان إلى أنّه "تمّ انتشال العجلة في لوس أنجلوس، ونجري تحقيقاً لتوضيح سبب ما حدث".

والطائرة، وهي من طراز بوينغ 757-200، كانت متجهة إلى مدينة دنفر بولاية كولورادو وعلى متنها 174 راكباً وطاقم من سبعة أفراد.

وعلى الرّغم من فقدانها العجلة فقد تمكّنت الطائرة من الهبوط بأمان لكن بتأخير قدره 25 دقيقة.

وبحسب متحدّث باسم بوينغ فإنّ يونايتد إيرلاينز تسلّمت هذه الطائرة في 1994 أي قبل 30 عاماً.

وتوقفت بوينغ عن إنتاج هذا الطراز في 2004.

ودفع هذا الحادث هيئة تنظيم الطيران الأميركية إلى فتح تحقيق جديد.

ويأتي هذا الحادث في وقت تواجه فيه شركة بوينغ منذ أشهر سلسلة مشاكل في الإنتاج والجودة أضرّت بسمعتها.

والإثنين، قالت الإدارة الفدرالية للطيران في الولايات المتحدة الإثنين إن أكثر من 2600 طائرة من طراز بوينغ 737 تحتاج إلى فحصها، بسبب مخاوف من احتمال تعطل أقنعة أكسجين الركاب في حالات الطوارئ.

وفي وقت سابق الإثنين، قالت بوينغ إنها توصّلت إلى اتفاق مع وزارة العدل الأميركية بشأن حادثَي تحطم مميتَين، فيما أشارت وثائق المحكمة إلى أن شركة الطيران العملاقة ستقرّ بذنبها في جريمة التآمر الجنائي للاحتيال.

وخلص المدّعون العامّون إلى أنّ بوينغ انتهكت تسوية سابقة تتعلق بالحادثين اللذين قتل فيهما 346 شخصاً في إثيوبيا وإندونيسيا قبل أكثر من خمس سنوات.

كذلك، تخضع المجموعة لمراقبة شديدة منذ وقوع حادث شبه كارثي في كانون الثاني عندما فقدت طائرة بوينغ 737 ماكس 9 باب الطوارئ وهي في الجو، علماً أنّ الطائرة تسلّمتها شركة آلاسكا إيرلاينز في تشرين الأول.
 

آخر الأخبار

منوعات

إقلاعها

أنجلوس...

طائرة

بوينغ

عجلاتها!

(فيديو)

"عدم الزواج هو أعظم إنجازاتي"... مؤثرة على "يوتيوب" تروّج لـ"إيجابيات" العزوبية وهذا ما قالته!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-06-10

في لحظة تحبس الأنفاس... هبوط طائرة على المدرج على بعد أقدام قليلة خلف طائرة أخرى أثناء إقلاعها! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-06-06

حادثة مرعبة على متن إحدى الطائرات... لوحة من سقف الطائرة إنرلقت فوق رأس أحد الركاب! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-06-03

حادث مرعب... مقتل طيار وإصابة آخر بعد اصطدام طائرتين خلال عرض جوي (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-07-05

عمل جديد يجمع جوزيف عطية بإحدى الفنانات... والجمهور يحاول الكشف عن هويتها!(فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:41

"عدم الزواج هو أعظم إنجازاتي"... مؤثرة على "يوتيوب" تروّج لـ"إيجابيات" العزوبية وهذا ما قالته!

LBCI
منوعات
16:00

ممر للحياة البرية... مشروع طموح لحماية أسود الجبال في كاليفورنيا

LBCI
منوعات
15:25

إزهار شتوي نادر في تشيلي في أكثر الصحاري جفافا على الأرض

LBCI
منوعات
10:48

"لا داعي للخوف"... بعد تشخيص الأطباء المطمئن وأعراضها البسيطة: مصير مأساوي كان بانتظار الأم الثلاثينية!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-06-22

ستيفاني عطالله بالمايوه على البحر... ممنوع التعليق! (صور)

LBCI
منوعات
07:23

وفاة الأميرة سلطانه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

من إهدن... فرصة جديدة للفرح والاستثمار بالفنون

LBCI
أخبار دولية
00:02

عشرة قتلى في الهند صعقاً بالبرق وفيضانات في بومباي بسبب العواصف الموسمية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

من إهدن... فرصة جديدة للفرح والاستثمار بالفنون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حظوظ هاريس بالرئاسة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

فرنسا بعد الانتخابات... خيارات الحكم والحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

غابرييل اتال.. باق رئيسًا لوزراء فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الانتخابات التشريعية الفرنسية أنتجت برلمانا غير متجانس.. هكذا توزعت الأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

عين منصوري على استمرار التعاون مع المصارف المراسلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

انقطاع الكهرباء يهدد المطار والحل بيد العراق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

عاشوراء في الجنوب لا توقفها حرب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

هذا ما نصّ عليه القرار 1701

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:22

ناصيف زيتون: انا اليوم مش بس بلدي التاني لبنان صرت صهرو كمان!

LBCI
فنّ
08:56

ابنة عمر دياب تثير الجدل... إطلالة جريئة "لا تتناسب مع المجتمع الشرقي" (صور)

LBCI
منوعات
05:00

صوفيا تلفت الأنظار بحضورها عرض أزياء جدها إيلي صعب في باريس! (صور)

LBCI
منوعات
07:23

وفاة الأميرة سلطانه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

LBCI
أخبار لبنان
11:50

رسالة من الرئيس الايراني المنتخب لنصر الله... هذا ما جاء فيها

LBCI
فنّ
15:45

عارضة أزياء عشرينية تتهم كاني ويست بمحاولته خيانة زوجته معها: "طلب مني التسكع وهذا ما حصل"!

LBCI
صحة وتغذية
09:13

3 أنواع من الأطعمة تؤدي إلى العمر القصير... تجنبوا تناولها بكثافة!

LBCI
أمن وقضاء
09:47

القاصر فرح غادرت منزل شقيقها ولم تعُد... وقوى الأمن تعمّم صورتها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More