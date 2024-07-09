نيكول الحجل في عيد ميلادها الـ40: فستان أحمر يُظهر حملها (صورة)

نشرت الإعلامية نيكول الحجل عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام صورتها مع ابنها أنطوان حيث ظهر حملها بشكلٍ واضح، وذلك احتفالاً بعيد ميلادها الأربعين.

وظهرت الإعلامية اللبنانية مرتديةً فستاناً ضيقاً باللون الأحمر، حاملةً ابنها انطوان نادر حداد في أجواء من الفرح.

وعلّقت على المنشور قائلةً: "بلغت الـ40 عاماً اليوم... كل يوم عيد مع أطفالي" مع هاشتاغ "محظوظة".

كما عايد نيكول الحجل مجموعة من زملائها في المؤسسة اللبنانية للإرسال منهم رنيم بو خزام، بترا أبو حيدر، طوني مراد، يارا ضرغام وريتا خوري.

عيد ميلاد سعيد للزميلة نيكول الحجل من أسرة موقع LBCI الإلكتروني!