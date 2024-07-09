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هاجمه ثعبان عندما كان نائمًا... ردّ فعل الرجل لم يكن متوقعًا على الإطلاق!

هاجمه ثعبان عندما كان نائمًا... ردّ فعل الرجل لم يكن متوقعًا على الإطلاق!







وفي التفاصيل، كان سانتوش لوهار، البالغ من العمر 35 عامًا، نائمًا عندما هاجمه الثعبان، ما دفعه إلى الإمساك به فورا وعضه مرتين.



وعندما سُئل الرجل عن السبب خلف رد فعله الغريب، قال لوهار: "يعتقد أبناء قريتي أن عض الثعبان مرتين بحال التعرّض للدغة يساعد الجسم على التخلّص من السم". فاجأ رجل هندي الثعبان الذي هاجمه أثناء نومه برد فعل مختلف تماما عما يفعله الأشخاص عادة في مواقف كهذه، إذ عضّ الحيوان الزاحف حتى الموت، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، كان سانتوش لوهار، البالغ من العمر 35 عامًا، نائمًا عندما هاجمه الثعبان، ما دفعه إلى الإمساك به فورا وعضه مرتين.وعندما سُئل الرجل عن السبب خلف رد فعله الغريب، قال لوهار: "يعتقد أبناء قريتي أن عض الثعبان مرتين بحال التعرّض للدغة يساعد الجسم على التخلّص من السم".