قرر تصوير الفيلة... مصير مأساوي كان بانتظار السائح الإسباني في جنوب افريقيا!

قرر تصوير الفيلة... مصير مأساوي كان بانتظار السائح الإسباني في جنوب افريقيا!

قضى سائح إسباني دهساً تحت أقدام فيل بعدما نزل من سيارته لالتقاط صور في متنزه بجنوب إفريقيا قريب من جوهانسبرغ، على ما أفادت السلطات الثلاثاء.



وتعرّض الرجل البالغ 43 عاماً للهجوم صباح الأحد في متنزه بيلانيسبيرغ الوطني الذي يرتاده عدد كبير من الزوار، وأوضحت الشرطة أنّ الضحية وخطيبته وامرأتين كانوا داخل سيارتهم في المحمية عندما رأوا الفيلة.



وأوضح مدير الحفاظ على البيئة في هيئة المتنزهات والسياحة في المقاطعة الواقعة في شمال غرب البلاد بيتر نيل، أنّ أمّ الفيلة أصبحت "هائجة" عندما رأت الرجل يقترب، معتبراً أنّ دفاعها عن صغارها أمر "طبيعي".



وأبدى نيل أسفه لأنّ "عدداً كبيراً من السياح لا يدركون مخاطر تصرفات مماثلة ومدى خطورة هذه الحيوانات".



وأشارت الشرطة التي فتحت تحقيقاً بالحادثة إلى أنّ ركاب السيارة الآخرين، وجميعهم من جوهانسبرغ، لم يصابوا بأذى، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وتوصي إدارة متنزه بيلانيسبيرغ وغيرها من المنتزهات في جنوب إفريقيا الزوار الذين يتجولون في المحميات بإبقاء نوافذ مركباتهم مغلقة وعدم الخروج من سياراتهم.