في الهند... العواصف الموسمية تغرق متنزهاً وتودي بستة حيوانات وحيد قرن

في الهند... العواصف الموسمية تغرق متنزهاً وتودي بستة حيوانات وحيد قرن



تسببت العواصف الموسمية الشديدة التي ضربت شمال شرق الهند، بفيضانات في متنزه وطني وأودت بستة من حيوانات وحيد القرن الهندي، على ما أعلنت السلطات المحلية الثلاثاء.



وقد غمرت المياه محمية كازيرانغا في ولاية آسام، المصنفة ضمن مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو والتي تضم أكبر تجمع لحيوانات وحيد القرن الهندي في العالم، وهو من الأنواع المهددة بالانقراض.



ومع انحسار المياه تدريجياً في المتنزه، أفاد الحراس أن ستة من حيوانات وحيد القرن الهندي وعشرات الغزلان نفقت في الفيضانات، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وأشار رئيس وزراء ولاية آسام هيمانتا بيسوا سارما في بيان إلى أن الفيضانات "أصابت البشر والحيوانات على السواء"، لافتاً إلى أن عناصر محليين "عملوا على مدار الساعة لمساعدة الجميع".



ومنذ منتصف أيار، أثّرت الفيضانات على أكثر من 1,8 مليون شخص في ثلاثة آلاف قرية، وأودت بـ72 شخصاً، وفق هيئة إدارة الكوارث في ولاية آسام.



وتُشكّل حديقة كازيرانغا الوطنية موطناً لثلثي حيوانات وحيد القرن الهندي في العالم، وهي من الأنواع المصنفة على أنها معرضة للخطر من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.



