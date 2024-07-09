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تعليق "بريء" من طفله جعله يخسر كمية هائلة من وزنه... لن تصدقوا كيف أصبح الآن! (صورة)

تعليق "بريء" من طفله جعله يخسر كمية هائلة من وزنه... لن تصدقوا كيف أصبح الآن! (صورة)







وفي التفاصيل، عانى جايسون هنريكس مطولا من زيادة الوزن لدرجة أنه أُصيب بعدد كبير من المشاكل الصحية، بما في ذلك الربو، الانزلاق الغضروفي، تمزق في أربطة ركبتيه ومشاكل في المرارة.



وعام 2016، أخبره ابنه البالغ من العمر 3 سنوات برغبته في أن تكون "معدته كبيرة" مثله عندما سيصبح شابا، ما أثار خوف والده وقرر تغيير حياته.



وفي هذا السياق، بدأ جايسون بالمشي لمسافة طويلة يوميًا، ومارس الرياضة بشكل مكثف وقام بتغيير جذري ضمن نظامه الغذائي، وفقد الرجل 150 رطلاً في غضون سنة.



ومنذ إجراء هذه التغييرات، قال جايسون إن صحته تحسنت بشكل كبير، واستطاع التخلص من الربو واختفت آلام مفاصله إلى حد كبير. تحدث أب عن دور التعليق "البريء"، الذي أدلى به طفله، في دفعه إلى التخلص من وزنه الزائد حيث فقد 160 رطلاً خلال عام واحد فقط، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، عانى جايسون هنريكس مطولا من زيادة الوزن لدرجة أنه أُصيب بعدد كبير من المشاكل الصحية، بما في ذلك الربو، الانزلاق الغضروفي، تمزق في أربطة ركبتيه ومشاكل في المرارة.وعام 2016، أخبره ابنه البالغ من العمر 3 سنوات برغبته في أن تكون "معدته كبيرة" مثله عندما سيصبح شابا، ما أثار خوف والده وقرر تغيير حياته.وفي هذا السياق، بدأ جايسون بالمشي لمسافة طويلة يوميًا، ومارس الرياضة بشكل مكثف وقام بتغيير جذري ضمن نظامه الغذائي، وفقد الرجل 150 رطلاً في غضون سنة.ومنذ إجراء هذه التغييرات، قال جايسون إن صحته تحسنت بشكل كبير، واستطاع التخلص من الربو واختفت آلام مفاصله إلى حد كبير.