بأسلوب مضحك وغير متوقع... تسعينية تنتقم من حفيدتيها لهذا السبب! (فيديو)

بأسلوب مضحك وغير متوقع... تسعينية تنتقم من حفيدتيها لهذا السبب! (فيديو)



انتقمت سيدة مسنة من حفيدتيها بطريقة طريفة بعد أن تجاهلتا مكالمتها الهاتفية، وفق ما نقل موقع