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بأسلوب مضحك وغير متوقع... تسعينية تنتقم من حفيدتيها لهذا السبب! (فيديو)
منوعات
2024-07-09 | 14:19
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بأسلوب مضحك وغير متوقع... تسعينية تنتقم من حفيدتيها لهذا السبب! (فيديو)
بأسلوب مضحك وغير متوقع... تسعينية تنتقم من حفيدتيها لهذا السبب! (فيديو)
انتقمت سيدة مسنة من حفيدتيها بطريقة طريفة بعد أن تجاهلتا مكالمتها الهاتفية، وفق ما نقل موقع
"
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، كانت صوفيا ثيودوريديس التسعينية تقوم ببعض المهام المنزلية عندما اتصلت بحفيدتيها صوفي وفيكي لتطلب منهما المساعدة في الاهتمام بحديقتها، ولكنها تفاجأت بعدم ردهما على الاتصال.
وقررت الجدة ابتكار خطة طريفة للانتقام وقامت بإغلاق الباب لمنع صوفي وفيكي من الدخول إلى المنزل، كما وثّقت الشابتان اللحظة المضحكة.
وعندما حاولت الجدة فتح الباب والسماح لحفيدتيها بالدخول، لم تستطع القيام بذلك ما استدعى تدخّل والدهما.
ويُذكر أن الجدة تستمتع بقضاء الوقت مع حفيدتيها وتصوير مقاطع فيديو مضحكة لنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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